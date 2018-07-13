谈及《大师兄》创作初衷，监制王晶表示想给观众带来新鲜感：“甄子丹演过一代宗师、警察、密探、关公，什么都演过了，还有什么角色能让大家有点意外？我们就决定让他演一个特别的老师。”





为了让“熊孩子”们乖乖听话、改头换面，甄子丹饰演的“超级教师”可以说是经历了重重挑战，展示出了“十八般武艺”，这部集合了动作、喜剧、校园、励志等多种元素的动作影片，将于8月17日登陆院线。

















此次发布的特辑，一开场便是甄子丹与问题学生对峙的场面，颠覆大众对传统教师的印象；紧接着问题学生风采大会正式开场，暴力假小子、校园约架王、深度音乐重症患者、偏执学习狂、网瘾少年轮番登场，还有花季少年一言不合就要“以死相逼”。面对这群让人头疼的“不良学生”，甄子丹在校内校外“打架斗殴”成为家常便饭，危机时刻铁锹、木棍、桌椅板凳等统统变成武器，“以一敌十”的动作场面看点十足。

授课、赛车、格斗、唱歌……在《大师兄》里，甄子丹可以说是使出了十八般武艺。但要想让“熊孩子”心甘情愿地听话，人格魅力也是不可缺少的。作为影片主创之一的博纳影业集团总裁于冬透露：“甄子丹这次饰演的是一个最强教师，但带的是一个最差的班，要带领大家实现逆袭，需要非常强大的能力和人格魅力才能做到。他饰演的陈侠就是这样一个神奇的老师。”











谈及创作“陈侠老师”这个角色的初衷，监制王晶表示想给观众带来新鲜感：“甄子丹演过一代宗师、警察、密探、关公，什么都演过了，还有什么角色能让大家有点意外？我们就决定让他演一个特别的老师。”至于这个老师到底哪里最特别，他透露：“他不只是能打，而是什么都会，而且他的教学风格是不走寻常路的那种，简单来说，如果他的学生是‘熊孩子’，那么他只能更‘熊’，才能克住这些‘熊孩子’。”





第一次饰演老师，甄子丹坦言确实不容易：“但好在我每天跟我的孩子经常沟通互动，也是在学习当老师的一个体验，我就把这个体验放进角色里，注重沟通、因材施教，就很容易和他们打成一片了。”