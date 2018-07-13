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《图兰朵》杀青 关晓彤挑大梁演女主

搭档迪伦·斯普罗斯主演 苏菲·玛索姜文加盟

2018-07-13 17:28:09 来源：Mtime时光网

由郑晓龙执导的电影《图兰朵》正式杀青，关晓彤出演女主角“东方公主”图兰朵，迪伦·斯普罗斯饰演男主角，姜文担任重要角色，苏菲·玛索也将参演，主演阵容十分强大。
        时光网讯 7月13日，郑晓龙导演在微博宣布，他执导的电影《图兰朵》正式杀青：“历时115天的拍摄，杀青了。感谢每一位参与这部电影创作的主创和演职人员。希望观众喜欢《图兰朵》，相信观众会喜欢《图兰朵》！明年见！”

       该片讲述了一个刻骨铭心动人浪漫的爱情故事，90后新生代花旦关晓彤出演女主角“东方公主”图兰朵，90后当红男演员迪伦·斯普罗斯饰演男主角，与关晓彤共谱冰与火之恋。影片还特邀著名导演、演员姜文担任重要角色；有“法兰西玫瑰”之称的苏菲·玛索为这部电影献出了她的中国电影处女作。此外胡军、王嘉、林思意、邹兆龙、文森特·佩雷斯等国内外演员均实力出演。

      著名导演郑晓龙曾执导过电视剧《甄嬛传》，在他的带领下，电影《图兰朵》转战大江南北，已经在内蒙古乌兰布统圆滿杀青。编剧王小平女士说：“整整十八个春秋，终于从剧本上的文字化为视觉镜头，大家辛苦了，谢谢你们”！

      影片《图兰朵》的总制片人由郑晓龙导演的黄金搭档曹平女士担任，剧本由郑晓龙导演的妻子王小平打造。此外，摄影指导伍文拯、美术总监种田阳平、造型指导陈同勋、视效指导Christian Rajaud、动作导演马玉成等也都是清一色的国际一线电影人。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 图兰朵 郑晓龙 关晓彤
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