时光网讯
7月13日，郑晓龙
导演在微博宣布，他执导的电影《图兰朵》
正式杀青：“历时115天的拍摄，杀青了。感谢每一位参与这部电影创作的主创和演职人员。希望观众喜欢《图兰朵》
，相信观众会喜欢《图兰朵》
！明年见！”
该片讲述了一个刻骨铭心动人浪漫的爱情故事，90后新生代花旦关晓彤
出演女主角“东方公主”图兰朵，90后当红男演员迪伦·斯普罗斯
饰演男主角，与关晓彤共谱冰与火之恋。影片还特邀著名导演、演员姜文
担任重要角色；有“法兰西玫瑰”之称的苏菲·玛索
为这部电影献出了她的中国电影处女作。此外胡军、王嘉、林思意、邹兆龙、文森特·佩雷斯等国内外演员均实力出演。
著名导演郑晓龙曾执导过电视剧《甄嬛传》
，在他的带领下，电影《图兰朵》
转战大江南北，已经在内蒙古乌兰布统圆滿杀青。编剧王小平女士说：“整整十八个春秋，终于从剧本上的文字化为视觉镜头，大家辛苦了，谢谢你们”！
影片《图兰朵》
的总制片人由郑晓龙导演的黄金搭档曹平女士担任，剧本由郑晓龙导演的妻子王小平打造。此外，摄影指导伍文拯、美术总监种田阳平、造型指导陈同勋、视效指导Christian Rajaud、动作导演马玉成等也都是清一色的国际一线电影人。
编辑：隐饮