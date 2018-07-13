第四届成龙动作电影周将于7月18日开幕，本届将落户山西省大同市，开幕式演唱会嘉宾阵容涵盖了老中青三代的中外歌手以及动作演员，包括成龙、周华健、孙楠、袁维娜、乐华七子等等。





本届电影周以“汇聚英雄 天下大同”为主题，通过成龙在世界动作影坛的影响力，成龙电影所代表的中华文化精气神，举办一场引动中外狂欢的电影文化盛会，集聚世界动作电影的优势资源，彰显成龙等影视艺术家的家国情怀、文化追求，表彰为世界动作电影做出杰出贡献的电影人。





据悉，本届电影周开幕式无论在明星阵容还是表演形式上都进行了大胆尝试，开幕式演唱会嘉宾阵容涵盖了老中青三代的中外歌手以及动作演员。除成龙本人外，本届开幕式演唱会的表演嘉宾还有实力唱将周华健和孙楠，音乐鬼才常石磊、袁娅维，新生代偶像组合乐华七子NEXT（朱正廷/范丞丞/毕雯珺/李权哲/黄新淳），以及由“古惑仔”郑伊健、陈小春、谢天华、钱嘉乐、林晓峰组成的、暌违20年再聚首的“黄金兄弟”等带来精彩的歌舞表演。









此外，本届电影周的最大亮点是“中国电影人脱贫攻坚战公益行动”，成龙先生将化身“扶贫大使”，率明星扶贫小分队在大同开展系列扶贫公益活动。

编辑：隐饮