为治理影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题，国家税务总局印发《通知》，要求加强影视行业税收征管，及时掌握影视企业和影视行业从业人员经营活动、收入、纳税等信息。

时光网讯 近日，为贯彻落实中宣部等五部门关于治理影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的有关要求，国家税务总局印发《通知》，要求各级税务机关深入推进税收领域“放管服”改革，进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，积极营造支持影视行业健康发展的良好税收环境。

崔永元日前爆料圈内某演员夫妇的“阴阳合同”问题，引发全网关注 《通知》指出，影视企业和影视行业从业人员应当依法如实申报并缴纳税款。影视行业纳税人应当按照实际业务如实开具增值税发票，不得填开或让他人为自己开具与实际交易内容不符的发票，不得将不符合规定的发票作为所得税税前扣除凭证。





影视行业纳税人享受税收优惠政策不符合相关规定的，税务机关将依法追缴已享受的减免税款，并按照税收征管法等有关规定处理。

《通知》要求，各级税务机关要加强对影视行业的税源管理。建立健全各地税务机关与宣传、文化、市场监督、广电等部门的协作机制，及时掌握影视企业和影视行业从业人员经营活动、收入、纳税等信息。





帮助和督促影视行业纳税人健全财务制度、设置账簿，依法确定影视行业纳税人税款征收方式。加强对影视企业和影视行业从业人员的税收风险分类管理，对中低风险和高风险纳税人分别采取风险提醒、税务稽查等措施，对存在税收违法行为的依法进行处理，并按规定列入税收“黑名单”，推送相关部门开展联合惩戒。

《通知》强调，各级税务机关要严格依法执行税收优惠政策，认真落实支持影视行业健康规范发展的税收管理服务举措，对诚信经营、依法纳税的影视行业纳税人依规提供办税绿色通道等激励，有针对性地加强税法宣传和政策解读，切实保护影视行业纳税人的合法权益，提高其税收遵从度。