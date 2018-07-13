网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

重拳治理影视行业"阴阳合同"偷税漏税

国家税务总局发通知 加强影视行业税收征管

2018-07-13 19:07:26 来源：Mtime时光网

为治理影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题，国家税务总局印发《通知》，要求加强影视行业税收征管，及时掌握影视企业和影视行业从业人员经营活动、收入、纳税等信息。
       时光网讯 近日，为贯彻落实中宣部等五部门关于治理影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的有关要求，国家税务总局印发《通知》，要求各级税务机关深入推进税收领域“放管服”改革，进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，积极营造支持影视行业健康发展的良好税收环境。
　　
       

崔永元日前爆料圈内某演员夫妇的“阴阳合同”问题，引发全网关注

《通知》指出，影视企业和影视行业从业人员应当依法如实申报并缴纳税款。影视行业纳税人应当按照实际业务如实开具增值税发票，不得填开或让他人为自己开具与实际交易内容不符的发票，不得将不符合规定的发票作为所得税税前扣除凭证。

      影视行业纳税人享受税收优惠政策不符合相关规定的，税务机关将依法追缴已享受的减免税款，并按照税收征管法等有关规定处理。
　　
      《通知》要求，各级税务机关要加强对影视行业的税源管理。建立健全各地税务机关与宣传、文化、市场监督、广电等部门的协作机制，及时掌握影视企业和影视行业从业人员经营活动、收入、纳税等信息。

      帮助和督促影视行业纳税人健全财务制度、设置账簿，依法确定影视行业纳税人税款征收方式。加强对影视企业和影视行业从业人员的税收风险分类管理，对中低风险和高风险纳税人分别采取风险提醒、税务稽查等措施，对存在税收违法行为的依法进行处理，并按规定列入税收“黑名单”，推送相关部门开展联合惩戒。
　　
      《通知》强调，各级税务机关要严格依法执行税收优惠政策，认真落实支持影视行业健康规范发展的税收管理服务举措，对诚信经营、依法纳税的影视行业纳税人依规提供办税绿色通道等激励，有针对性地加强税法宣传和政策解读，切实保护影视行业纳税人的合法权益，提高其税收遵从度。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 偷税
关注时光网微信

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

《我不是药神》治愈小队这样炼成

他们不是年少成名，却一样为戏疯魔

56
《我不是药神》被全民刷屏，徐峥、王传君、章宇、谭卓、..
2

2018年艾美奖热门终极预测

2017-18，这些好剧不可错过

无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不..
3

“药神”首周狂揽13亿！暑期首个爆款诞生

同期成绩超《战狼2》 《动物世界》被严重压制

《我不是药神》首周票房达到惊人的12.79亿，毫无悬念地..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

《少林寺》反派演员计春华逝世

终年57岁 一生专注于反派角色表演

5
计春华在影视作品中几乎都是出演反派角色，不过他精湛的..

查看更多