《克里斯托弗·罗宾》曝光角色海报，延续了此前温暖治愈的风格，海报中小熊维尼、跳跳虎、小猪仔等经典形象齐齐回归。

中字剧场版预告片 时光网讯 迪士尼暑期档真人CG电影 迪士尼暑期档真人CG电影 《克里斯托弗·罗宾》 曝光全新角色海报，延续了此前温暖治愈的风格。





影片不是迪士尼近年来热衷的经典翻拍套路，而是对童年经典的再创造。讲述小熊维尼闯入伦敦向成年的克里斯托弗·罗宾求援，并他从生活烦恼中解救出来的故事。跳跳虎、小猪仔、驴子等迪士尼动画中的经典形象齐齐回归。









编辑：隐饮