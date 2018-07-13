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迪士尼真人CG电影 小熊维尼呆萌抢镜

《克里斯托弗罗宾》角色海报延续温暖治愈风

2018-07-13 19:21:41 来源：Mtime时光网

《克里斯托弗·罗宾》曝光角色海报，延续了此前温暖治愈的风格，海报中小熊维尼、跳跳虎、小猪仔等经典形象齐齐回归。
     

中字剧场版预告片

时光网讯 迪士尼暑期档真人CG电影《克里斯托弗·罗宾》曝光全新角色海报，延续了此前温暖治愈的风格。

　　影片不是迪士尼近年来热衷的经典翻拍套路，而是对童年经典的再创造。讲述小熊维尼闯入伦敦向成年的克里斯托弗·罗宾求援，并他从生活烦恼中解救出来的故事。跳跳虎、小猪仔、驴子等迪士尼动画中的经典形象齐齐回归。

　　汇集了《美女与野兽》《奇幻森林》的幕后团队，《克里斯托弗·罗宾》将真人与CG结合的视觉体验发挥至极。

　　影片由执导过《僵尸世界大战》与《007大破量子危机》马克·福斯特担任导演，伊万·麦克格雷格饰演成年克里斯托弗·罗宾，“特工卡特”海莉·阿特维尔在片中扮演他的妻子。

   编辑：隐饮

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关键词： 克里斯托弗·罗宾 角色海报
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