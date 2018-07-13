《阿修罗》片方发文讨伐猫眼评分公正性，称该片遭遇了有预谋的“黑水攻击”，同时质疑猫眼平台为何“异常”频出。截止7月13日晚间，该片在猫眼评分涨至6.4分，时光网评分4.9分，豆瓣仅3.4分。

《阿修罗》片方发文质疑猫眼评分公正性









片方还表示经过与猫眼相关领导沟通后，对方经过“内部核查”之后，评分合理，之后便不了了之。





不过小编注意到，截止7月13日晚间，《阿修罗》目前在猫眼观众评分为6.4分，但在时光网评分仅为4.9分，豆瓣评分更低，仅有3.4分，该片在淘票票的评分也从片方声称的8.4分，跌至7.6分，观众口碑争议较大。



《阿修罗》之揭秘三头特辑 《阿修罗》片方还质疑猫眼平台的公正性：“五一档，首次高退票风波出现在猫眼平台，这一次，首次高评分差，也是出现在猫眼平台，一个第三方平台，为何频频发生这种首次‘异常’？作为第三方平台，在片方发现了显而易见的‘黑水问题’，为何平台掩耳盗铃，不予解决？在同一个档期，猫眼既负责宣发，又有第三方平台的身份，是否‘既是运动员，又是裁判员’？”

编辑：隐饮