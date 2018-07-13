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《阿修罗》片方讨伐猫眼评分公正性

质疑遭遇有预谋"黑水攻击" 称是"行业耻辱"

2018-07-13 22:09:26 来源：Mtime时光网

《阿修罗》片方发文讨伐猫眼评分公正性，称该片遭遇了有预谋的“黑水攻击”，同时质疑猫眼平台为何“异常”频出。截止7月13日晚间，该片在猫眼评分涨至6.4分，时光网评分4.9分，豆瓣仅3.4分。
       

《阿修罗》片方发文质疑猫眼评分公正性

时光网讯  奇幻电影《阿修罗》今日（7月13日）公映，由吴磊梁家辉刘嘉玲张艺上等人担任主演。上映当天晚上，该片官方微博发布一篇文章，题目为“《阿修罗》的8.4分与4.9分，是这个行业的耻辱！”片方直指电影在淘票票和猫眼两个平台上，出现了淘票票8.4分，猫眼4.9分的诡异大额差的评分，并称该片遭遇了有预谋的“黑水攻击”，同时质疑猫眼平台为何“异常”频出。

       该文写道，“经过调查发现，上映首日凌晨三点种前后，一批猫眼用户‘幽灵’般在5-10分钟时间内，完成电影《阿修罗》在猫眼平台上的映后打一分的工作，这些账号属于首次购票的‘小白账号'，还有40%的账号级别较高，但也不难发现他们属于长期给各种项目打满分的‘老水账号’，《阿修罗》正在遭遇行业‘黑色攻击’。”

       片方还表示经过与猫眼相关领导沟通后，对方经过“内部核查”之后，评分合理，之后便不了了之。

      不过小编注意到，截止7月13日晚间，《阿修罗》目前在猫眼观众评分为6.4分，但在时光网评分仅为4.9分，豆瓣评分更低，仅有3.4分，该片在淘票票的评分也从片方声称的8.4分，跌至7.6分，观众口碑争议较大。

     

《阿修罗》之揭秘三头特辑

《阿修罗》片方还质疑猫眼平台的公正性：“五一档，首次高退票风波出现在猫眼平台，这一次，首次高评分差，也是出现在猫眼平台，一个第三方平台，为何频频发生这种首次‘异常’？作为第三方平台，在片方发现了显而易见的‘黑水问题’，为何平台掩耳盗铃，不予解决？在同一个档期，猫眼既负责宣发，又有第三方平台的身份，是否‘既是运动员，又是裁判员’？”
      

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿修罗
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