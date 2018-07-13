廖凡感慨姜文导演“有一种精神上的洁癖，他不能容忍任何瑕疵，眼睛里面绝对不能揉沙子。”戏中自己有一件皮大衣是专门从欧洲某个道具库租来的，货真价实是那个时代的军服，姜文甚至亲自教他如何系皮带，绝对是个“细节控”。

廖凡眼里的姜文，总会有一些让人很意外的、“邪乎”的东西出现，这也是姜文导戏的特质，比如经常会脱离剧本，在拍摄现场“临时加料”：“不到开拍的那一刻，导演是不会停止修改剧本的，甚至最新修改的台词还没打出来呢，这场戏就拍完了。他需要的就是你没有设想过的东西，被他记录下来，他一定要让这个台词说出来的是滚烫的，这才是最香的。”

与姜文合作过两次的廖凡感慨道：“他非常严苛，如果不熟悉甚至会觉得这种’

严苛’有点残酷，他把所有人的杂念都排除掉，保持一种节奏，让所有人保持一种高度专注的工作状态。”

廖凡：八年后的姜文导演，更有“精神洁癖”

永远在打磨剧本，让台词说出来是“滚烫的”





时光网：这次是怎样的契机让您加盟《邪不压正》？





廖凡：就是想和姜文导演合作，然后他有一个戏正好要拍，我也看过《侠隐》的小说，挺期待的，就像和普通观众一样，对于他的每一个片子都很期待，然后就想看看他怎么演绎一个老北京的故事。





时光网：你觉得《邪不压正》时期的姜文导演和《让子弹飞》时期的姜文导演，过去了八年有什么不一样吗？





廖凡：其实没有很多年，不就是八年吗？他比以前要求更严格了，他有一种精神上的洁癖，不能容忍任何瑕疵，对很多东西都有非常明确的态度，就是眼睛里面绝对不能揉沙子。





比如我有一个皮大衣，是从欧洲道具库给借过来的，一穿上非常有质感，人物的感觉都非常好，就包括系这个腰带，怎么打一个结，怎么掖在这儿，他对所有的细节都有清晰的认识，因为他做的准备和研究非常多。





时光网：除了衣服这件事，还有什么让您印象很深的事情吗？





《邪不压正》“讲究才是根本”导演特辑 廖凡：有一天我们在那儿拍戏吃鸽子，导演问准备了几只？道具说大概6只，导演问这够吗？然后道具部门就傻了，说好像应该差不多够了吧，导演说你怎么知道我只拍6条呢？然后大半晚上道具部门就开始去找鸽子，后来那个戏又重拍了，因为他觉得准备得不够，因为你一试可能就掰了一个腿或者怎么样，就不完整了。 有一天我们在那儿拍戏吃鸽子，导演问准备了几只？道具说大概6只，导演问这够吗？然后道具部门就傻了，说好像应该差不多够了吧，导演说你怎么知道我只拍6条呢？然后大半晚上道具部门就开始去找鸽子，后来那个戏又重拍了，因为他觉得准备得不够，因为你一试可能就掰了一个腿或者怎么样，就不完整了。





他给演员试戏的机会是很多的，在把词刚发到你手上好几片纸，然后就开始连试带拍，试的时候也在拍，很多遍很多遍，一直到大家都觉得合适了满意了，当然也包括他自己满意为止，才开始正式地拍。所以你不用带任何的预设和设想，导演可能三条就过了吧，这不可能的，那是妄想。





时光网：导演一般要拍几条？





廖凡：其实条数多和少并不代表什么，并不是说是一个什么标准，就是说大家都要拍到满意为止，而且他都会问现场的演员说你们满意吗？你觉得你想表达得够了吗？还来吗？他都会问。





《邪不压正》廖凡角色海报 时光网：那和姜文导演拍戏您觉得轻松吗？





廖凡：记得当时《让子弹飞》后面有一场戏，姜文问我们在一块儿不高兴吗？我说高兴，但是不轻松。拍戏都挺不轻松的，但是现场的氛围都非常高兴，你看我们的花絮里面，姜文经常说你导两场，你来导都可以，都很随性的。所以跟他拍戏不要提前预设，你要是能够放肆，那就是太好了，那就是最大的享受。





时光网：拍戏的时候剧本一直在改吗？





廖凡：刚才说了和姜文拍戏不能有预设，所以他才会在拍戏的那天把词发到你手上，在前5分钟才发到你手上，然后这个词还在不断地变化，在修改，在打磨。他有这个习惯，不到开拍的那一刻，他是不会停止修改剧本的，最新修改的台词还没打出来呢，这场戏就拍完了。他需要的就是你没设想过的，被他记录下来，姜文导演永远希望你有更好的表现，他一定要让这个台词说出来的是滚烫的，这才是最香的。