网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《大黄蜂》《海王》等曝光全新剧照

霸天虎&亚特兰蒂斯皇室成员现身

2018-07-14 08:54:40 来源：Mtime时光网

《大黄蜂》、《海王》、《行尸走肉》等多部好莱坞影片及美剧曝光新剧照。
      时光网讯 日前，《大黄蜂》《海王》《行尸走肉》等多部好莱坞影片及美剧曝光新剧照。

      在《大黄蜂》新剧照中，两个霸天虎（红色的Shatter和蓝色的Dropkick）现身。在《海王》新剧照中，亚特兰蒂斯皇室成员现身。在《毒液》新剧照中，汤老师变身前后的形象都有展现。

      在惊悚题材剧集《归途》的新剧照中，茱莉亚·罗伯茨新造型曝光，片中她饰演一位政府秘密机构的工作人员。在《行尸走肉》第九季新剧照中，诺曼·瑞杜斯饰演的Daryl Dixon现身。

   编辑：en

关键词： 大黄蜂 海王 毒液 归家 行尸走肉
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

大黄蜂

大黄蜂 (2018)

0.0

导演：塔拉维斯·奈特

主演：海莉·斯坦菲尔德

在线播放

海王

海王 (2018)

0.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

行尸走肉

行尸走肉 (2010)

8.4

导演：Ernest R. Dick..

主演：安德鲁·林肯

在线播放

毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

0.0

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

在线播放

显示更多∨

会员评论 (25)

发表

本周热读

1

《我不是药神》治愈小队这样炼成

他们不是年少成名，却一样为戏疯魔

56
《我不是药神》被全民刷屏，徐峥、王传君、章宇、谭卓、..
2

2018年艾美奖热门终极预测

2017-18，这些好剧不可错过

无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不..
3

“药神”首周狂揽13亿！暑期首个爆款诞生

同期成绩超《战狼2》 《动物世界》被严重压制

《我不是药神》首周票房达到惊人的12.79亿，毫无悬念地..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

《少林寺》反派演员计春华逝世

终年57岁 一生专注于反派角色表演

5
计春华在影视作品中几乎都是出演反派角色，不过他精湛的..

查看更多