斯嘉丽在声明中宣布不再出演该角色，并对她此前的首次回应表达了歉意，并强调“所有艺术家都应该被平等公正地看待”。













斯嘉丽在该声明中宣布不再出演该角色，并对她此前的首次回应表达了歉意：“鉴于我出演电影《Rub & Tug》引发的争议，我决定恭敬的退出这个项目。我们的文化对于变性人群的理解在不断的进步，在我关于这次选角的第一次声明之后，我从这个群体学习到了很多东西，并且意识到我的做法是冷漠的。”





“我对跨性别群体有着很大的钦佩和热爱，并感谢好莱坞一直在持续对包容性的讨论，”她还用数据强调了这种讨论的必要性，“根据GLAAD(同性恋反歧视联盟)的数据，相比前一年，2017年好莱坞电影中的LGBTQ+族群角色减少了40%，没有任何这类角色出现在大公司的作品中。”

而这次讨论在斯嘉丽看来还有着更深刻的意义：“虽然我很想有机会演绎Dante的故事和，但我也明白为什么许多人认为这应该由变性人来表演，我感激这场关于选角的争论，尽管有争议，但它引发了一场关于电影多样性与表现型的具有更大意义的对话。”





寡姐原本要出演的角色原型

“我相信所有艺术家都应该被平等公正地看待，我的制作公司These Pictures积极的追寻那些兼具娱乐性和包容性的项目。我期待与每个群体合作，将更多鲜活而重要的故事带给全世界的观众。”

















值得一提的事，这并非斯嘉丽出演角色首次引发争议，早在约翰逊和桑德斯合作《攻壳机动队》时，让白人出演原作漫画的亚裔角色，就曾经引发了不小的争论。