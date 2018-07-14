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斯嘉丽约翰逊声明退出"摩擦与拖拽"

不再出演跨性别者 为首次回应"太冷漠"表歉意

2018-07-14 12:39:48 来源：Mtime时光网

斯嘉丽在声明中宣布不再出演该角色，并对她此前的首次回应表达了歉意，并强调“所有艺术家都应该被平等公正地看待”。


      时光网讯 此前因出演跨性别者而引发争议的斯嘉丽·约翰逊今日通过out.com发布声明，宣布退出影片《摩擦与拖拽》（Rub & Tug），同时她还表示自己不久前的“首次回应”是“冷漠”的，并强调“所有艺术家都应该被平等公正地看待”。

      斯嘉丽在该声明中宣布不再出演该角色，并对她此前的首次回应表达了歉意：“鉴于我出演电影《Rub & Tug》引发的争议，我决定恭敬的退出这个项目。我们的文化对于变性人群的理解在不断的进步，在我关于这次选角的第一次声明之后，我从这个群体学习到了很多东西，并且意识到我的做法是冷漠的。

      “我对跨性别群体有着很大的钦佩和热爱，并感谢好莱坞一直在持续对包容性的讨论，”她还用数据强调了这种讨论的必要性，“根据GLAAD(同性恋反歧视联盟)的数据，相比前一年，2017年好莱坞电影中的LGBTQ+族群角色减少了40%，没有任何这类角色出现在大公司的作品中。”

      而这次讨论在斯嘉丽看来还有着更深刻的意义：“虽然我很想有机会演绎Dante的故事和，但我也明白为什么许多人认为这应该由变性人来表演，我感激这场关于选角的争论，尽管有争议，但它引发了一场关于电影多样性与表现型的具有更大意义的对话。”

寡姐原本要出演的角色原型

      我相信所有艺术家都应该被平等公正地看待，我的制作公司These Pictures积极的追寻那些兼具娱乐性和包容性的项目。我期待与每个群体合作，将更多鲜活而重要的故事带给全世界的观众。”

      《摩擦与拖拽》是斯嘉丽与《攻壳机动队》的导演鲁伯特·桑德斯再次合作的项目，斯嘉丽也参与了制片。影片根据真人真事改编，她原本要饰演的主人公琼·玛丽·吉尔是一个跨性别者，以男性身份和姓名丹特·泰克斯·吉尔（Dante 'Tex' Gill）活跃于上世纪七十年代的匹兹堡非法按摩和色情行业。

      但在斯嘉丽确定出演这一角色后，　《透明人生》《直言无讳》变性演员Trace Lysette、《超感猎杀》中饰演变性女同Naomi的变性演员杰米·克莱顿等跨性别女演员表达了不满，她们认为她们在业内没有得到公平的对待，不但在出演顺性别角色的时候没有试镜机会，连跨性别角色也没有机会出演。

      当时斯嘉丽很快作出了“第一次回应”表示：“请转接杰弗里·塔伯、杰瑞德·莱托和菲丽希缇·霍夫曼的发言人。”这三位演员之前分别在《透明家庭》《达拉斯买家俱乐部》《穿越美国》饰演过跨性别者。

      值得一提的事，这并非斯嘉丽出演角色首次引发争议，早在约翰逊和桑德斯合作《攻壳机动队》时，让白人出演原作漫画的亚裔角色，就曾经引发了不小的争论。

   编辑：ruo

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关键词： 斯嘉丽约翰逊 跨性别 摩擦与拖拽
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