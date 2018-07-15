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地表最强老爸！巨石《摩天营救》发特辑

“天王嫂”昆凌化身冷酷反派 内地29城超前观影

2018-07-15 10:03:47 来源：Mtime时光网

《摩天营救》发布“坚不可摧”特辑。特辑中，强森一家人在突发火灾的顶级摩天高楼里险象环生，超刺激观影令人全程屏息。
　　时光网讯 今日，暑期唯一好莱坞动作大片《摩天营救》发布“坚不可摧”特辑。特辑中，强森一家人在突发火灾的顶级摩天高楼里险象环生，超刺激观影令人全程屏息。该片由罗森·马歇尔·瑟伯执导，道恩·强森内芙·坎贝尔、黄经汉、罗兰·默勒、诺亚·泰勒、文峰、巴勃罗·施瑞博尔、昆凌等共同主演，将于2018年7月20日全国上映，各大票务平台预售现已开启。

　　在此次呈现的特辑中，强森一家四口齐心协力对抗重重困境，家庭的力量坚不可摧。“巨石”强森饰演失去左腿的前美国联邦调查局精英，为救被困顶级摩天高楼火灾的妻儿，奋不顾身，徒手攀爬百米巨型起重机，单腿飞跃千米高空火海，化身“地表最强老爸”。

　　内芙·坎贝尔饰演的强森妻子代表女性撑起半边天，护着孩子穿越熊熊火海高空独木桥，演绎惊心动魄的逃生之路。除此之外，在片中颠覆平日甜美形象，挑战冷酷女杀手痛殴强森的昆凌更是成为了影片的一大亮点。

　　近日，《摩天营救》在全国29城举行超前观影活动，近万名观众在“巨石”强森的带领下，勇闯千米高空火海，超前体验前所未有的“沉浸式”紧张极限救援，尖叫声不断。

　　《摩天营救》由美国传奇影业和美国环球影业联合出品、罗森·马歇尔·瑟伯执导，道恩·强森、内芙·坎贝尔、黄经汉、罗兰·默勒、诺亚·泰勒、文峰、巴勃罗·施瑞博尔、昆凌等共同主演，将于7月20日全国公映，超前预售现已开启。

   编辑：Joker

关键词： 摩天营救
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