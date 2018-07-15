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BBC重拍版《悲惨世界》首曝剧照

"芳汀"莉莉柯林斯亮相 《上帝之城》男主加盟

2018-07-15 16:09:26 来源：Mtime时光网

BBC重拍雨果名著《悲惨世界》首曝剧照，莉莉·科林斯饰演的芳汀、多米尼克·威斯特饰演的冉·阿让、大卫·奥伊罗饰演的沙威以剧中造型亮相。
　　时光网讯 BBC与韦恩斯坦曾经计划将多部经典名著重新搬上小荧屏，2016年的迷你剧《战争与和平》就是双方合作推出的第一部经典翻拍。韦恩斯坦公司因性骚扰丑闻宣告破产之后，BBC重拍经典名著的脚步却始终未停，开始筹备根据雨果原著《悲惨世界》的电视剧制作。

　　BBC今天首度曝光三张新版《悲惨世界》的剧照，多米尼克·威斯特饰演的冉·阿让、大卫·奥伊罗饰演的沙威、莉莉·科林斯饰演的芳汀均以剧中造型亮相。

　　此外，英国实力名角奥莉薇娅·柯尔曼阿代尔·阿塔在剧中饰演反派角色德纳迪埃夫妇，《游侠索罗》中角色亮眼的Erin Kellyman将扮演他俩的女儿艾潘妮。而去年最受瞩目的英国独立片《上帝之国》男主角乔什·奥康纳也加盟BBC版《悲惨世界》，出演马吕斯。

　　BBC翻拍的新版《悲惨世界》是架构为六集的迷你剧，剧本由此前改编《战争与和平》的安德鲁·戴维斯操刀。今年2月起，剧组辗转比利时与法国北部拍摄，目前已经杀青，播出时间待定。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 悲惨世界
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