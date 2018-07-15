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《精灵旅社3》登顶北美周五票房

轻松击败《摩天营救》 《蚁人2》破亿

2018-07-15 11:37:12 来源：Mtime时光网

动画电影《精灵旅社3》夺冠也算是情理之中，毕竟这个系列已经到了第三部，有群众基础。而且，现在是暑期档，动画电影就是比真人电影要吃香。

　　时光网讯 本周五北美票房的竞争也是有点点激烈，《精灵旅社3》击败《摩天营救》单日登顶，两部影片的竞争会延续这个周末。《精灵旅社3》周五首映当天收入票房1665万美元，夺得周五冠军。亚军《摩天营救》收入926万美元，比《精灵旅社3》少了近一半的收入，从这儿趋势来看，本周末冠军还会是《精灵旅社3》。

　　动画电影《精灵旅社3》夺冠也算是情理之中，毕竟这个系列已经到了第三部，有群众基础。而且，现在是暑期档，动画电影就是比真人电影要吃香。很多家长带着孩子一起来看，这就直接推动了票房上扬。

　　《精灵旅社3》周五首日票房1665万美元，公映影院4267家。第一部《精灵旅社》周五首日收入是1097万美元，《精灵旅社2》周五首日票房是1332万美元。对比一看，第三部竟然是整个系列的票房之最。以这个趋势来看，《精灵旅社3》周末三天的收入会在4500~5000万美元之间。



　　《摩天营救》周五首日票房收入926万美元，公映影院3782家。巨石强森今年在北美是公映了两部电影，之前的一部是《狂暴巨兽》，周五首日收入票房是1154万美元。所以，《摩天营救》这个成绩也就是不过不是。预测一下，《摩天营救》周末三天的总票房会在3000万美元左右。



　　《蚁人2》在周五榜单中排名第三位，周五当天收入840万美元，累计收入1.12亿美元。这是漫威影业今年公映的第三部作品，前两部分别是《黑豹》《复仇者联盟3》，这两部的北美票房都已经过了6亿。尤其是《黑豹》，北美累计票房为6.99亿美元，而且仍然在北美上映中，极有可能冲到7亿美元大关，目前《黑豹》已经是北美票房年度冠军。


　　《超人总动员2》北美周五榜单排名第四，周五单日收入460万美元，影片公映29天，累计票房5.24亿美元。这简直是逆天的好成绩，《超人总动员》在2004年北美累计收入为2.61亿美元，隔了这么多年的续集，还能有这么好的爆发力，说明影片质量获得了北美观众的普遍肯定。

　　周五榜单中第五名是《侏罗纪世界2》，单日收入443万美元，影片公映22天，累计收入3.52亿美元。《侏罗纪世界》北美最终收入为6.52亿美元，所以，续集的成绩远远比不上前作。

　　更多北美周末票房咨询，请关注周一时光网报道。

   编辑：汀

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关键词： 北美周五票房 北美票房 精灵旅社3 摩天营救
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