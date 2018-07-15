《阿修罗》制作特辑曝光，展示从选景、搭建、置景、服装等各方面展示了奇幻世界从无到有的过程。





跋山涉水只为身临其境 国际大师创造世界震撼异常





在电影《阿修罗》中，不管是安静祥和的人界，还是美轮美奂的阿修罗界，都让人有身处其中的沉浸感，看电影的同时仿佛与主角一同经历了冒险。为了这种身临其境之感，电影主创团队历经千辛万苦，在海拔3000多米、不通水电的地区建造人类家园，只为展现人类家园的淳朴。人类家园小到一砖一瓦，大到村庄祭台，甚至500多亩油菜花田都是剧组一点点按照美术设定搭建、栽种出来的，用心程度可见一斑。除了人类家园，还有阿修界的王宫大殿充满生命的线条，花露森林挑战常规的置景，不仅突破了想象的极限也挑战了搭建的难度极限。整个团队就是凭着对电影的执着与用心，才能打造出一个“奇幻世界”。





道具服装小细节鉴证大诚意 坚持艺术质量打造奇幻新世界





除了人类家园、花露森林等，电影中还有更多小场景。其中医生实验室被摄影指导称为“游乐场”，因为大大小小几千个道具全部真实可感，包括机械道具和书籍，都是能够使用的，在各种小细节做到了极致。而电影《阿修罗》中的服装更是煞费苦心，为了考虑新世界每个个体的独立性，保证电影中每个人的服装都具有个人特色，设计师不惜从新西兰进口服装材料，搭建三层服装工厂，只为电影呈现效果达到完美。





由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上、冯嘉怡、明道、董琦、多布杰、图卡主演的奇幻电影《阿修罗》正在上映。