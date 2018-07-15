既然已经有了首张概念照片，相信距离影片真正开机的日子不会太遥远了。













这张概念照出现了一名士兵持枪而立，更为重要的是，合金装备登场了。从设计到色调来看，和游戏原作差别不大，最为关键的一个问题，这部电影何时开机？





《潜龙谍影》这个电影项目对外报道都已经有接近10年的历史，真的是让影迷望眼欲穿了。最新确认的导演是乔丹·沃格-罗伯茨，他曾执导过《金刚：骷髅岛》。对于执导一部拥有无数游戏粉丝的《潜龙谍影》，乔丹表示：“希望能找到电影连接游戏粉丝的纽带，我非常热爱这个项目。”





乔丹推特发布了第二张概念照，作者eddie del rio

《合金装备》这款游戏最初在1987年就开始发行了，问世超过30年，直到2014年还出版了《合金装备5》，依然大受欢迎。《合金装备》这个游戏系列一直以来都因为具有电影感而备受好评，但改编电影项目进展却异常缓慢，毕竟剧本还有特效技术都需要做到各方满意，谁也不想咋了这款游戏招牌。





既然已经有了首张概念照片，相信距离影片真正开机的日子不会太遥远了。



