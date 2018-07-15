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《潜龙谍影》首张电影概念图曝光

合金装备亮相 《金刚骷髅岛》导演执导

2018-07-15 14:20:13 来源：Mtime时光网

既然已经有了首张概念照片，相信距离影片真正开机的日子不会太遥远了。


　　时光网讯 溜粉很多年的《潜龙谍影》（又名《合金装备》）电影版近日发布一款概念照，《金刚：骷髅岛》导演乔丹·沃格-罗伯茨在其个人推特贴出，作者为Nick Foreman。乔丹表示，概念照是和他和艺术家联合创作，为纪念《潜龙谍影》游戏诞生31周年。他透露影片还在筹备中，他将出席今年的圣地亚哥动漫展，不知是否会公布更多信息。

　　这张概念照出现了一名士兵持枪而立，更为重要的是，合金装备登场了。从设计到色调来看，和游戏原作差别不大，最为关键的一个问题，这部电影何时开机？

　　《潜龙谍影》这个电影项目对外报道都已经有接近10年的历史，真的是让影迷望眼欲穿了。最新确认的导演是乔丹·沃格-罗伯茨，他曾执导过《金刚：骷髅岛》。对于执导一部拥有无数游戏粉丝的《潜龙谍影》，乔丹表示：“希望能找到电影连接游戏粉丝的纽带，我非常热爱这个项目。”

乔丹推特发布了第二张概念照，作者eddie del rio
　　《合金装备》这款游戏最初在1987年就开始发行了，问世超过30年，直到2014年还出版了《合金装备5》，依然大受欢迎。《合金装备》这个游戏系列一直以来都因为具有电影感而备受好评，但改编电影项目进展却异常缓慢，毕竟剧本还有特效技术都需要做到各方满意，谁也不想咋了这款游戏招牌。

　　既然已经有了首张概念照片，相信距离影片真正开机的日子不会太遥远了。

   编辑：汀

关键词： 潜龙谍影
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