电影《小偷家族》的叙事风格非常平和，全片充满着导演一贯的温情色彩，但故事到后半段却有反转，甚至充满残酷性。

电影《小偷家族》由是枝裕和执导，影片讲述了一个挣扎在贫困线上的特殊家庭的故事。提到家庭的变迁，是枝裕和表示：“家庭形式可能跟我们小时候相比有很大变化，那时候的家庭像日本的动画片《海螺小姐》中一样，有爷爷奶奶，爸爸妈妈，还有孩子，这样三代人住在一起。过了三四十年，现在家庭的定义也变得多样化了，三代人住在一起现在很少见了，但在《小偷家族》里面的家庭是三代人住在一起，不过这并不是普通的家庭，这个家庭也很特殊。”















电影《小偷家族》的叙事风格非常平和，全片充满着导演一贯的温情色彩，但故事到后半段却有反转，甚至充满残酷性。提起这种反转，导演解释说：“我希望观众并不用说同情他们一家，而是当观众希望看到这家人继续生活下去的时候，又变成了要审判他们的人，就是有点分裂，这对观众来说可能是件非常残酷的事情。我希望观众看完并不是那么简单地流泪或感动，可能还会觉得有点难受，这是我追求的东西。”





中字预告片 最近四五年，是枝裕和每年都会推出一部新片工作，提到如何保持高产，又能保证影片质量时，导演表示：“其实一直都会有大概三个拍摄想法，而且这个在是不同阶段的，所以我不是拍完一部之后，从零开始构思下一部新片，其实是一直都有关于新片的想法。不过想法太多了的话可能也不行，两三个左右是比较好的。因为我的年龄也已经不小了，体力也不行了，以后拍片可能没有那么快的速度了。”





以拍摄家庭题材电影见长的是枝裕和，仍然对这个题材抱有浓厚的兴趣：“我觉得有很多主题还没拍，以前我没有结婚，也没有孩子，所以完全是以儿子的视角拍了一些影片。后来我的父母都去世了，我也当父亲了，这个时候的感觉就完全不一样了，所以到了50岁、60岁去拍的话，关于家庭的电影可能会很不一样。”

编辑：汀