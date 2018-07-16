世界杯落幕，谁是影帝？
跨界盛典！足球界的奥斯卡花落谁家
在莫斯科的雨夜，法国队队长洛里捧起了大力神杯。→
2018-07-16 09:28:39 来源：Mtime时光网
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写在前面
世界杯落幕了，在莫斯科的雨夜，法国队队长洛里捧起了大力神杯，法国队历史上第二次加冕世界冠军，时光君在这里首先恭喜法国队！
过去的一个月中，世界杯是当之无愧的主旋律。在俄罗斯境内，一场场精彩大戏上演，让这个蓝色星球上几乎所有人成为它的观众。如果以电影圈颁奖礼的方式来为本届世界杯总结，又有哪些瞬间和球员会被奖项所铭记呢？时光君这就为你盘点！
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最佳新人
获奖者：姆巴佩
颁奖词：姆巴佩是谁？如果你这几年有看法甲，有看欧冠联赛的话，肯定不会因为他的出色发挥惊讶。
姆巴佩今年仅仅19岁，却身披象征中场核心的10号球衣。在他出生的那年法国队刚刚拿到历史上首次世界杯冠军，而法国队第二次站在世界杯决赛舞台上时，姆巴佩就已经作为首发球员出现在了赛场上。
姆巴佩身材高大，却并不笨重，出色的人球结合让对手与他对抗时很难占到便宜，本届世界杯上他共打入四个进球，在对阵阿根廷时发挥尤其出色，让世界观众都见证了他的梅开二度，期待他在后梅罗时代成为新的天皇巨星。
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最抢戏奖
获奖者：克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
颁奖词：世界杯激战正酣，球迷们关注的焦点却在前几天因为一桩场外事转移，原来葡萄牙队被淘汰后，C罗也没闲着，居然从皇家马德里转会到了尤文图斯。
从消息被曝出到转会完成仅仅只有十天，消息刚传出时所有人包括尤文球迷都一笑了之，甚至不少人表示C罗转会尤文就直播吃键盘或各种不可描述的物体，现在时光君只希望他的键盘上没有小键盘，能够少吃两口……C罗在33岁时以1亿欧元的天价转会尤文图斯，成功在世界杯半决赛前抢了头条，堪称本届世界杯期间最抢戏的一幕！
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最佳追逐戏
获奖者：C罗
颁奖词：如果用一部电影名来形容足球比赛的话，时光君觉得应该是《速度与激情》。追逐是足球场上最常见的情景，本届世界杯上有很多很具冲击力的追逐场面，但这个奖项还是颁给了C罗。在小组赛对阵西班牙时C罗的这次冲刺时速达到33.9km/h，作为一名33岁的老将真的难能可贵！
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最佳动作设计
获奖者：内马尔
颁奖词：如果四年前，还会有人会因内马尔缺席导致巴西队输给德国队1比7而惋惜，四年之后肯定不会了。巴西队在本届世界杯上的成绩其实还不如四年之前，但内马尔却成功征服了全世界的吃瓜群众，不是演靠球技，而是用演技。
平心而论，作为技术盘带极其出色的巴西头号球星，被对手重点盯防，特殊照顾自然不少，顺势而倒争取获利也无可厚非，但倒地后连续720°翻滚在视觉上会让人觉得他的痛感烟消云散，还平添几份喜感，所以也就别怪网络段子手们拿你开涮了。不知道内马尔结束生涯时会不会有人统计下，他的翻滚周长能够绕地球转几圈。
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最佳喜剧表演
获奖者：巴舒亚伊
颁奖词：本届世界杯最喜感的时刻来自比利时球星巴舒亚伊的精彩表演。小组赛第三轮比利时对阵英格兰的比赛中，当贾努扎伊进球后，巴舒亚伊激情庆祝，一脚将球射到门柱上反弹打到自己的脸上，巴舒亚伊捂着自己的脸嘿嘿一笑，深藏功与名，身体力行的践行着快乐足球的理念。
话说在与突尼斯的小组赛中，巴舒亚伊全场错过至少四个必进球的机会，而这次庆祝都把球射在门柱上，不知道他的老东家切尔西是不是已经考虑把他挂牌售出了。
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最佳哭戏
获奖者：格里兹曼
颁奖词：熟悉格里兹曼的朋友都知道，格里兹曼为了法国队的战术牺牲了很多，这位来自马德里竞技的刀锋战士为了战术位置后撤，不惜奔跑的在前场串联着法国队的进攻，他的牺牲和努力获得了最好的回报，法国队时隔二十年夺冠，格里兹曼留下了两行热泪，这是最幸福的眼泪，恭喜格里兹曼，恭喜法国队！
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最悲情球员奖
获奖者：罗伊斯
颁奖词：恐怕没有人想要摘得这个奖项，罗伊斯不幸当选为本次盘点中的最悲情球员。
作为德国队的天使之翼，这代球员中最具统治力的边锋，前几次世界杯与欧洲杯他都因伤错过，尤其是四年前在电视机前目睹好基友格策在决赛中进球，拿下世界冠军时他的心中多少会有些落寞，“我本该也出现在里约热内卢啊……”
29岁的罗伊斯居然是首次代表德国队出征大赛，平心而论他个人的表现可圈可点，尤其是在面对瑞典时一传一射把球队从悬崖边上拉了回来，但德国队却用历史最差成绩回报了他的出色发挥。下届世界杯罗伊斯已经33岁了，状态保持好的话依然可以出征，希望小火箭能够再次在世界杯的赛场上翱翔。
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最佳化妆
获奖者：吴镇宇（奥乔亚）
颁奖词：本届世界杯上，香港男星吴镇宇乔装打扮混入墨西哥队，成为主力门将，并且发挥出色，但被眼尖的中国球迷认出。开个玩笑，以往世界杯上经常会出现球星与影星撞脸，本届世界杯上华人影星吴镇宇与墨西哥主力奥乔亚撞脸，相似度极高，让中国球迷在欣赏比赛时多了一些欢乐。
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最佳视觉效果
获奖者：帕瓦尔
颁奖词：本届世界杯最具视觉观赏性的进球来自法国队的右后卫帕瓦尔，在对阵阿根廷时他的这脚世界波精彩至极。
这脚凌空抽射皮球在空中几乎没有旋转直挂球门死角，法国队扳平了比分，士气大振，一举拿下拥有梅西的阿根廷队。帕瓦尔两年前还是一名名不见经传的小将，他为了打上比赛从里尔转会到了德国次级联赛的斯图加特，在他的帮助下这种德国传统劲旅杀回德甲，他的出色发挥也使得自己一步登天，成为德尚在右后卫位置上仰仗的球员。
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最佳声音设计
获奖者：冰岛队
颁奖词：冰岛足球这两年逐渐崛起，可能在此之前很多人都不能在地球仪上找到这个北欧小国，作为维京人的后裔，冰岛队特殊的助威方式维京战吼也从两年前的欧洲杯上开始被大家熟知，而在世界杯上，我们也再次听到了他们的怒吼。
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最佳导演
获奖者：莫德里奇
颁奖词：导演的职能如何体现？当然是整部电影的把握、控制，就如同足球场上的组织核心，用一次次传球和控球掌控着场上的节奏。虽然教练看起来是足球比赛战术的控制者，但场上两支球队博弈，真正控制比赛的那个组织核心才是一场大戏真正的执导者。
本届世界杯克罗地亚异军突起，中场核心莫德里奇居功至伟，他的传球让克罗地亚的中场运转更加流畅，让比赛场面清晰化，他是克罗地亚进攻时的组织者，也是防守时对方球员面对的第一条防线，可以说是克罗地亚队在场上左右比赛的第一人，当之无愧的最佳导演！
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最佳影片
获奖者：比利时3:2日本
颁奖词：本届世界杯上精彩比赛不少，但最跌宕起伏、最具悲剧色彩的还是日本与法国队的这场8分之一决赛。比利时在本届比赛上被视为最强的球队之一，而日本队世界杯前换帅哀兵出征。
到了世界杯的赛场上，日本队以极高的职业态度投入到了比赛当中，在死亡小组中突围。
在首轮淘汰赛上，日本队面对大热门比利时，踢的不卑不亢，依靠反击一度领先比利时两球，但随后比利时破釜沉舟，利用身高和力量优势，3比2逆转取得比赛胜利。“蓝武士”面对高大的比利时人勇敢对抗，站着输掉了比赛，而比利时队即时调整战术，完成了逆转，霸气外露，这正是足球、竞技体育的魅力。
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终身成就奖
获奖者：德尚
颁奖词：在以主教练身份拿下世界杯冠军后，德尚可以竞争法国足球史上第一人了。法国队首次获得世界杯冠军是在的1998年，雅凯打造的那支钢铁雄狮所向披靡，当时那支法国冠军队的队长正是德尚。而作为主教练，德尚承受了很大的压力，质疑声从未在他耳边消失，球员的选择和球队的战术饱受争议，
但无论如何，在今天，是德尚带领法国队重新回到了世界之巅！成为历史上以教练、球员都获得世界杯冠军的第三人。
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金酸莓奖
获奖者：德国队集体获奖
颁奖词：世界杯之前时光君朋友问该买谁冠军，时光君不假思索的告诉他：当然买德国啊！然而，当德国队被韩国队怒射两球后，我与这位朋友已经失联半个月了，也不知他在天台上没wifi还是已将我拉黑。
平心而论，这届德国队兵强马壮，主力阵容除了赫克托和维尔纳几乎全部是来自五大联赛豪门主力球员，天使之翼罗伊斯也首次代表德国队出战大赛，然而球队的表现真的惨不忍睹，缺乏节奏变化的进攻和无意义的传球让不少女球迷脱粉，让男球迷抓狂，无论如何，这不是德国队真实实力的体现，但他们的出局一点都不冤。四年后在卡塔尔再重头来过吧！
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最尴尬奖
获奖者：本泽马
颁奖词：法国队夺冠不可怕，谁不在场谁最尴尬！本泽马：人在家中坐，奖从天上来？为何这位当打之年，技术全面，效力皇马，还擅长背锅的球星不能入选法国队呢？这还得说到两年前的“性爱视频”事件。
两年前，法国队球星瓦尔武埃纳的性爱视频被不法分子拿到手并敲诈财物，而这个不法分子居然是本泽马的发小，本泽马知道此事后想劝瓦尔武埃纳花点钱息事宁人，破钱免灾，但最终此事件曝光，警方控告本泽马参与了敲诈……虽然最终本泽马没有被定罪，但此事件在法国队内影响恶劣，从此法国队对本泽马关上了大门。
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2018年俄罗斯世界杯获奖名单
2018年俄罗斯世界杯获奖名单——
【大力神杯】法国队
【金球奖】卢卡·莫德里奇(克罗地亚队)
第二名：艾登·阿扎尔(比利时队)
第三名：安托万·格里兹曼(法国队)
【金靴奖】哈里·凯恩(英格兰队)
第二名：安托万·格里兹曼(法国队)
第三名：罗梅卢·卢卡库(比利时队)
【最佳新秀奖】基利安·姆巴佩(法国队)
【金手套奖】蒂博·库尔图瓦(比利时队)
【公平竞赛奖】西班牙队