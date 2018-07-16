世界杯落幕了，在莫斯科的雨夜，法国队队长洛里捧起了大力神杯，法国队历史上第二次加冕世界冠军，时光君在这里首先恭喜法国队！

过去的一个月中，世界杯是当之无愧的主旋律。在俄罗斯境内，一场场精彩大戏上演，让这个蓝色星球上几乎所有人成为它的观众。如果以电影圈颁奖礼的方式来为本届世界杯总结，又有哪些瞬间和球员会被奖项所铭记呢？时光君这就为你盘点！