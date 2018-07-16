时光网讯
上周末，进驻市场的两部新片虽不足以改善稍显低迷的北美暑期档，但还是让周末市场格局重新洗牌。动画续集《精灵旅社3》
首周末登陆4200余家影院，开画三天斩获4400余万美元，表现力压同日上映的《摩天营救》，为索尼影业时隔半年来首次夺得周末票房榜冠军。由道恩·强森主演的动作片《摩天营救》开画周末进账约2550万美元，不敌老片《蚁人2》屈居周末榜第三。
迪士尼发行的漫威宇宙续作《蚁人2：黄蜂女现身》
次周末再收2880余万美元，被新开画的《精灵旅社3》抢走周末冠军宝座。影片较开画周末大跌超六成，两周累计票房已轻松突破1亿美元。
虽然《精灵旅社3》开画中规中矩，但开画低于预期的《摩天营救》
以及走势欠佳的《蚁人2》还是给周末大盘带来双重打击。2018年第28个周末前12名影片累计票房报1.57亿美元，周末大盘环比大跌12.6%。不过，周末市场大盘跟《猩球崛起3》
开画摘冠的去年同期（大盘1.58亿美元）基本持平。截止周日，2018年7月累计票房暂为6.29亿美元，创近三年来同期最差表现；今年暑期档累计已产出票房28.65亿美元，大盘较去年同期劲升14.2%。
迪士尼发行的动画片《超人总动员2》
上映第五周末再收1620余万美元，退居周末榜第四名；影片成功逆袭《侏罗纪世界2》，北美累计票房也已升至影史第九名。环球出品的科幻续集《侏罗纪世界2》
第五周末再揽1550余万美元，跌至周末榜第五；影片跌幅明显收窄，北美累计票房已超3.6亿美元。
“女武神”泰莎·汤普森和艾米·汉莫主演的科幻喜剧《抱歉打扰》
上周末起加馆至805家影院开始中等规模放映，周末三天再收426万美元，跃升至周末榜第八位。这部烂番茄好评率高达94%的影片讲述一个自尊心极强的黑人电话推销员刚在提升业绩方面找到了捷径，却无意发现了隐藏在公司背后的黑暗秘密的故事。计入前一周末的点映票房，本片累计票房已超530万美元。《抱歉打扰》在大规模扩映后，馆均票房仍保持在近5300美元的较高水平，其后续扩映表现仍值得期待。
A24发行的青春喜剧《八年级》
上周末开始在4家影院进行点映，周末三天报收25.2万美元，表现抢眼。由90后新人导演博·伯翰掌镜的这部影片故事讲述13岁的凯拉试图熬过八年级的最后一周，之后她将成为一名高中生。影片曾在圣丹斯电影节展映，被誉为今年的《伯德小姐》
，其烂番茄好评率同样高达99%（平均8.7分）。影片周末馆均票房高达6.3万美元，超过《犬之岛》
点映时录得的6万美元，创下本年度最高单馆票房纪录。
北美周末票房前十名 2018.07.013 - 07.15（单位：万美元）