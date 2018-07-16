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基努里维斯纽约街头策马狂奔

《疾速追杀3》曝片场照 哈莉贝瑞加盟

2018-07-16 09:10:19

基努里维斯最新电影《疾速狂奔3》曝最新片场照，脸上挂彩，在布鲁克林街头骑马狂奔，影片将于明年5月17日上映。
　　时光网讯　近日，外媒曝光了《疾速追杀3》片场照，基努·里维斯骑马在纽约街头狂奔，头发湿透脸上挂彩，看来大叔这回要玩个狠的了？

　　 此前，基努·里维斯还在此片片场被拍到坐在街头光脚抽烟的画面，狼狈如流浪汉。近年来，基努里维斯的电影作品反响平平，而这部“疾速”三部曲的前两部在则是基努里维斯近年来评价不错的几部影片之一，2014年和2017年的《疾速追杀》《疾速特攻》分别在时光网拿下了7.3和7.4分。

　　在本续集中，《疾速追杀3》仍将由查德·史塔赫斯基执导，德里克·科尔斯塔编剧，基努·里维斯、约翰·雷吉扎莫兰斯·莱迪克主演，哈莉·贝瑞也将加盟此片，定档与2019年5月17日上映，

   编辑：詹

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关键词： 基努里维斯 极速狂奔
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