2018-07-16 09:10:19
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编辑：詹
导演：查德·斯塔尔斯基
主演：基努·里维斯
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Halle Berry
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Keanu Reeves
导演：大卫·雷奇
Derek Kolstad
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霜冻死了
32分钟前
果然是策马奔腾
M_1603101325007554485
58分钟前
永远都逃不出命运的男人，最后会是个什么结局，我很期待。
寂寂无声
1小时前
这是我见过的最不修边幅的明星了！不是片场，而是日常生活中！但这个是最有爱的男人！
莫莫草上花
“让我们红尘做伴 活的潇潇洒洒 策马奔腾共享人生繁华”
138****1507_17271498
2小时前
听说灭霸的响指动物也会死一半，不得制裁一下？疾速追杀3：一个响指引发的血案
BlueShane
3小时前
基努里维斯果真是靠骨骼清奇活在娱乐界
渡水
4小时前
第五张是替身？
农业暗佛3小时前
替身的胡子弄成基努的样子也不容易……
玄犀墨影
看这次又拿多少人头了
康永跟煕娣的时光
说吧这次又要团灭哪个黑帮？
战W狼W
5小时前
都是成龙、吴宇森他们玩剩下的，而且除了拖沓的打斗和甩番茄酱的枪战有什么意思？！
斯莱4小时前
层主辣鸡。
欣赏时间2小时前
极端民族主义喷子，早晚有一天你会后悔你那些无知的言论。
威尔克鲁斯2小时前
只能说你懂个屁啊
战W狼W2小时前
你们懂，请全能的你们讲讲可否？
M_16031013250075544851小时前
成龙：？？？
他们不是年少成名，却一样为戏疯魔
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