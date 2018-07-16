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《北方一片苍茫》蔡成杰导演畅谈创作

忻钰坤助阵 聊拍摄成本两导演现场“比惨”

2018-07-16 10:08:05 来源：Mtime时光网

《北方一片苍茫》蔡成杰导演畅谈创作，《心迷宫》导演忻钰坤助阵，两人就电影创作手法和拍摄方式等方面进行了深度交流，提起处女作的拍摄成本，两位导演更是现场“比惨”。
       时光网讯 7月15日，电影《北方一片苍茫》举行”荒诞乡村里的真实世界“主题对谈活动，导演蔡成杰忻钰坤出席活动现场，两人就电影创作手法和拍摄方式等方面进行了深度交流，还与现场观众亲密分享电影创作过程中台前幕后的故事。

       《北方一片苍茫》是蔡成杰导演的首部长片，电影在第11届FIRST青年影展一经首映便荣获最佳剧情长片和最佳导演两项大奖。忻钰坤导演曾凭借长片处女作《心迷宫》获得第8届FIRST青年电影展最佳导演奖及第51届台湾电影金马奖最佳新导演提名。

       两部小成本电影都是将镜头聚焦在中国偏远村庄里，通过描写真实生活的现状并穿插着黑色幽默的元素，将社会最底层人物的悲欢离合展现在众人面前。同样都是从FIRST青年电影展走出来的优秀青年导演，颇为相似的从影经历使得二人现场交谈甚欢。

       谈到成本问题，两位导演开始现场“比惨”，导演蔡成杰更是幽默的说道：“我们制片人身兼了摄影和片尾曲演唱者，你说我们的创作困难吗？”

      谈到为什么会选择将镜头聚焦到中国的偏远村庄，蔡成杰表示很多青年电影导演会以自己成长背景作为创作源泉，电影中的村庄自己小时候经常去，所以在创作剧本的时候脑海中会浮现出村庄的环境、人们的说话方式、生活方式等，整个故事会更加真实。而且希望可以通过女主的视角折射现实生活的状况，在情感上引起共鸣，反映出人性温暖和冷漠间的对抗。

       蔡成杰还表示整部影片就是在冰天雪地的环境下拍摄完成的，为了营造真实的农村生活气息，电影中所用到的服装、被子、锅等道具都是从当地村民家里借过来的。

       关于电影的创作手法，忻钰坤导演之前的两部作品都选择了冷色调，蔡成杰导演在《北方一片苍茫》中则是很节制的使用彩色，大部分画面都以黑白色调呈现。两位导演都表示影片基调是是导演的第一功课，电影的色调需要与场景和故事相配合，这样才能呈现出最符合电影内核的感觉。

       不过，在电影叙事和镜头语言上，两位导演的选择却截然不同。蔡成杰导演表示电影中自己的镜头语言都是最简单的，因为电影中几乎所有演员都是素人，走位调度上不太容易，所以基本上全是固定镜头，画面比例和色彩使用也是在拍摄的过程中不断试验，然后大家一起去选择，但所有的一切都是为叙事所服务。

      现场很多观众也对《北方一片苍茫》电影主角王二好进行了一番探讨，一位女观众对于王二好虽然身处困境但却不断反抗、保持善良的人物设定感到十分动容。导演蔡成杰则表示自己并没有刻意想要将女主角拔高到某种程度，而是想给大家呈现出一个真实的农村女性，王二好在自身生活条件窘迫的情况下还能继续帮助别人，这才是战胜人性的方面。

       据悉，电影《北方一片苍茫》由蔡成杰执导，田天、温新宇主演，将于7月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 北方一片苍茫 蔡成杰 忻钰坤
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