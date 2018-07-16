《北方一片苍茫》蔡成杰导演畅谈创作，《心迷宫》导演忻钰坤助阵，两人就电影创作手法和拍摄方式等方面进行了深度交流，提起处女作的拍摄成本，两位导演更是现场“比惨”。









两部小成本电影都是将镜头聚焦在中国偏远村庄里，通过描写真实生活的现状并穿插着黑色幽默的元素，将社会最底层人物的悲欢离合展现在众人面前。同样都是从FIRST青年电影展走出来的优秀青年导演，颇为相似的从影经历使得二人现场交谈甚欢。





谈到成本问题，两位导演开始现场“比惨”，导演蔡成杰更是幽默的说道：“我们制片人身兼了摄影和片尾曲演唱者，你说我们的创作困难吗？”





谈到为什么会选择将镜头聚焦到中国的偏远村庄，蔡成杰表示很多青年电影导演会以自己成长背景作为创作源泉，电影中的村庄自己小时候经常去，所以在创作剧本的时候脑海中会浮现出村庄的环境、人们的说话方式、生活方式等，整个故事会更加真实。而且希望可以通过女主的视角折射现实生活的状况，在情感上引起共鸣，反映出人性温暖和冷漠间的对抗。





蔡成杰还表示整部影片就是在冰天雪地的环境下拍摄完成的，为了营造真实的农村生活气息，电影中所用到的服装、被子、锅等道具都是从当地村民家里借过来的。









不过，在电影叙事和镜头语言上，两位导演的选择却截然不同。蔡成杰导演表示电影中自己的镜头语言都是最简单的，因为电影中几乎所有演员都是素人，走位调度上不太容易，所以基本上全是固定镜头，画面比例和色彩使用也是在拍摄的过程中不断试验，然后大家一起去选择，但所有的一切都是为叙事所服务。









据悉，电影《北方一片苍茫》由蔡成杰执导，田天、温新宇主演，将于7月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。

编辑：隐饮