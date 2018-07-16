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《小偷家族》定档8.3是枝裕和手写赠言

提前感谢中国观众 “花火”版定制海报曝光

2018-07-16 14:12:50 来源：Mtime时光网

由是枝裕和执导，中川雅也、安藤樱、松冈茉优、城桧吏、佐佐木美结、树木希林主演的电影《小偷家族》重磅定档8月3日，并发布“花火”版中国定制海报
　　时光网讯 今日，由是枝裕和执导，中川雅也安藤樱松冈茉优城桧吏、佐佐木美结、树木希林主演的电影《小偷家族》重磅定档8月3日，并发布“花火”版中国定制海报。整张海报采用手绘漫画风格呈现，细腻的线条中洋溢着浓浓的温暖感。从戛纳电影节拿下金棕榈奖，到上海电影节国内展映，影片好口碑接连不断，导演是枝裕和为了感谢中国观众的热情，亲自用中文写了“谢谢你们”。

“花火”海报暗含深意  彼此相依尽显温暖真情

　　《小偷家族》最新曝光的“花火”版中国定制海报，海报上，在破旧的屋檐下，小偷家庭一家六口笑容灿烂，相互依偎着仰望夜空，这样的姿态亲昵又放松，让人隔着画面也能感受到成员之间流动的幸福与温暖。

　　海报中，最为引人注目的是占据了整个画面三分之二的烟花，大片大片的烟花绚丽绽放，如梦似幻美得不真实。而这梦幻的烟花似乎饱含深意，不管烟花是真实的还是只存在于想象中的，它都是美丽的。这也暗示着影片中所表达的“家”的真谛，对于影片中的六个家庭成员来说，不论有没有血缘关系，他们之间家人一样的爱与亲情也都是确确实实存在的。

金棕榈影片口碑无敌  是枝裕和亲自手写中文“谢谢你们”

　　在第71届戛纳电影节上，《小偷家族》斩获金棕榈大奖。不久前，导演是枝裕和也来到上海电影节与中国观众见面，为了感谢中国观众对影片的喜爱，是枝裕和导演用中文写道“谢谢你们”，笔法稚气却尽显谦卑。今日，该片正式宣布定档8月3日，引发中国观众的无限期待。

　　《小偷家族》的故事围绕着一个拼凑的家庭展开，六个毫无血缘关系的社会边缘人，组成了一个家庭，他们没有光鲜的工作、没有可口的食物、没有豪华的房子，为了活下去，他们以偷窃的方式补贴家用，但在长期的共同生活中，他们不只偷来了维持生存的食物，还偷来了彼此最珍贵的亲情与爱。

　　从戛纳电影节首次与观众见面，到国外上映，再到上影节国内首次展映，《小偷家族》征服了一批又一批媒体和观众，“虽没有血缘，有爱便成家，这部电影让我热泪盈眶”“震颤心灵的作品，提前预定我的年度最佳影片”“这部电影会温暖你柔软的内心”等好评数不胜数。如今，这部影片终于要和期待已久的国内观众见面了，相信今年夏天的影院，必将被《小偷家族》满满的爱和感动包围。

　　该片由日本电影大师是枝裕和执导，中川雅也、安藤樱联袂主演，由日本GAGA株式会社出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限公司发行，长影集团译制片制作有限责任公司译制。《小偷家族》将于8月3日登陆全国影院。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小偷家族
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