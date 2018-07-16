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《手机2》首曝片场照 范冰冰妩媚亮相

葛优"有头发"造型抢眼 冯小刚片场讲戏

2018-07-16 10:46:24 来源：Mtime时光网

《手机2》片场照首曝光，主演葛优、范冰冰片中造型首次正面曝光，范冰冰大檐帽造型妩媚，葛优这次“有头发”了！
       时光网讯 《手机2》近日曝光一组拍摄现场照，主演葛优范冰冰片中造型首次正面曝光。当天冯小刚导演紧盯监视器，一条不行再来一条，要求非常严格。拍摄几遍过后冯导还是不满意，站起身为两人说戏。“葛大爷”一脸诚恳，范冰冰戴着大檐帽，白衬衫配印花裙造型时尚。范冰冰两手交叉垂于身前，仔细聆听冯小刚导演说戏。

      这场戏的主角是葛优和范冰冰，只见范冰冰遇见刚下车的葛优，笑靥如花地迎上前打招呼，葛优先是惊讶，转即露出他特有的微笑，两人并肩远去。“咔，过了！”冯导演的话声一落，范冰冰转回身长出了口气。

      据悉，今年5月《手机2》在北京开机，崔永元得知后，炮轰电影《手机2》以及涉及公司华谊兄弟、演员范冰冰等一系列事件后，冯小刚沉默近两个月。7月11日，冯小刚曾在其个人微博发文“十问崔永元”，表示没有搭理崔永元原因有三：一是在专注拍电影；二是不想给社会添乱；三是周围的人都说他是一个病人。而此次回应是因为今天《手机2》杀青腾出了时间。

      冯小刚在“十问”中称崔永元“恶意抹黑中国电影人”，“臆造事实，制造股市的恐慌，致使影视传媒行业的众多公司股票下跌，众多股民蒙受巨大损失”，同时，冯小刚在“十问”中也表示：“《手机2》在风景如画的桂林顺利杀青了。数字技术拍摄的影像，除非地球毁灭了，否则，这片子永远存在。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 手机2 冯小刚 范冰冰 葛优 崔永元
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