《手机2》片场照首曝光，主演葛优、范冰冰片中造型首次正面曝光，范冰冰大檐帽造型妩媚，葛优这次“有头发”了！





这场戏的主角是葛优和范冰冰，只见范冰冰遇见刚下车的葛优，笑靥如花地迎上前打招呼，葛优先是惊讶，转即露出他特有的微笑，两人并肩远去。“咔，过了！”冯导演的话声一落，范冰冰转回身长出了口气。









冯小刚在“十问”中称崔永元“恶意抹黑中国电影人”，“臆造事实，制造股市的恐慌，致使影视传媒行业的众多公司股票下跌，众多股民蒙受巨大损失”，同时，冯小刚在“十问”中也表示：“《手机2》在风景如画的桂林顺利杀青了。数字技术拍摄的影像，除非地球毁灭了，否则，这片子永远存在。”

编辑：隐饮