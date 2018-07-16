《我不是药神》顶住了新片的压力，蝉联周票房冠军。《邪不压正》上映首周拿下周票房亚军。





















凭借超高口碑，《我不是药神》顶住了来自《邪不压正》的压力，该片上周斩获票房11.3亿，蝉联周票房冠军，累计票房24.65亿。





《我不是药神》不但顺利拿下周冠，上周7天，单日票房冠军的位置也不曾失守。算上点映成绩，《我不是药神》已经连续13天稳居单日票房冠军。





在今年内地上映的电影中，《我不是药神》已经晋级票房季军，成绩仅次于两部30亿级影片《红海行动》和《唐人街探案2》。在内地影史票房总榜中，《我不是药神》已经超越《捉妖记2》，跃居第六名（前五名中只剩下《速度与激情8》一部进口片）。





以目前的票房走势看，《我不是药神》本周仍将保持强劲势头，总票房突破30亿只是时间的问题。





去年暑期的《战狼2》（总票房56.83亿）上映次周结束时（上映11天）票房为31.68亿，领先《我不是药神》同期约7亿。《我不是药神》虽然表现抢眼，但和《战狼2》相比还是有些差距。











姜文新片《邪不压正》上周五首映，首周票房3.12亿，位居周票房亚军。





在上映之前，《邪不压正》曾被很多人视为可以与《我不是药神》一较高下的种子选手，然而该片上映后口碑两极分化，票房表现不太理想。





《邪不压正》首周前三天票房呈连续下跌之势，其中首日票房1.21亿，与《我不是药神》同天1.24亿的成绩十分接近，然而此后颓势尽显，与“药神”的票房差距也越来越大。





虽然成绩比不上《我不是药神》，但《邪不压正》仍然创造了姜文导演作品的最好开画成绩。





姜文“北洋三部曲”前两部作品《让子弹飞》和《一步之遥》分别于2010年和2014年上映，两者总票房分别为6.36亿、5.13亿。





剔除电商服务费后，《邪不压正》目前分账票房2.97亿。由于上映次周将面临更大的竞争压力，《邪不压正》分账票房能否超越《一步之遥》和《让子弹飞》仍是未知数。





值得一提的是，《让子弹飞》和《一步之遥》在时光网的观众评分分别为8.5分和6.5分。《邪不压正》目前时光网评分7.3分，介于强两部作品之间。











《动物世界》上周票房报收5400万，位居周票房季军，累计票房4.82亿。





由于受到新片的不断打压，《动物世界》目前的票房增速已变得十分缓慢。尽管昨日《阿修罗》临时撤档，让《动物世界》的排片量稍有上升，但已无力回天。《动物世界》总票房大致应该落在5亿左右。





《动物世界》导演韩延此前票房最高的作品为2015年的《滚蛋吧！肿瘤君》，票房5.12亿。《动物世界》剔除电商服务费后，目前分账票房4.51亿，恐难追平前者成绩。











《阿修罗》上周五内地首映，首周票房4840万，位居周票房第四名。





作为一部号称投资7.5亿的电影，《阿修罗》目前的成绩显然会让投资方赔到“吐血”。昨日，该片片方宣布影片于昨晚22点撤档。





尽管投资巨大，有明星、特效等卖点，《阿修罗》上映后口碑并不高，目前时光网评分只有4.0分。片方曾发布声明，怀疑影片遭遇水军恶意抹黑，然而口碑并未因声明而回升。





事实上，《阿修罗》周五上映首日票房也只有区区2500万。也就说，该片在上映前就不太能引起观众的兴趣，较差的口碑只是加剧了该片的“死亡”速度。





《新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记》上周报收票房4700万，位居周票房第五名，累计票房1.18亿。该片目前已创造该系列最高票房纪录。





《侏罗纪世界2》上周报收3600万，累计票房16.67亿。





《超人总动员2》上周报收2200万，累计票房3.41亿。



