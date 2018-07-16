《狄仁杰之四大天王》电影中人物关系错综复杂，今日发布的“真相难解”版海报，隆重介绍六大主角，并以成对形式暗指人物关系。









狄仁杰撞上最神秘莫测的圆测大师，敌友难分；尉迟真金陷入“无间道”，一边是生死之交一边是权力顶端的天后；暖萌医馆沙陀忠和朋克女侠水月相爱相杀，剧情走向，错综难料。饰演狄仁杰的赵又廷表示：“这部里我个人觉得最有意思的还是人物关系跟剧情，因为这一部每个角色之间都会产生新的变化跟矛盾冲突。”





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