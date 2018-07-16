2018-07-16 11:22:49 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
导演：徐克
主演：赵又廷 冯绍峰
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Mark Chao
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Shaofeng Feng
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狗日的大丑_723273176
17分钟前
游戏CG画质
幻满空
44分钟前
刘嘉玲廉颇老矣，每次打酱油都能博人眼球，也是千年的妖精修炼够道行了~~~
138****1507_17271498
1小时前
唉……
M_1601230001439561173
国外拼命的把奇幻拍的像历史，我们拼命的把历史拍成奇幻，果然地球两端，两个极端
黑月n
2小时前
两个台湾腔，怕不是出戏到死
除了刘德华那部，其他的都不怎么样
林中漫步1672273
邪不压正的劲过去了，目前最期待的就是老怪的这个了
燕之何往
把刘德华叫回来，立马破10亿！！徐老怪你太忘恩负义了
malong615
3小时前
这个系列完全沦为泡沫片
坂井泉水
预测扑街，观众没那么好骗了
他们不是年少成名，却一样为戏疯魔
2017-18，这些好剧不可错过
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