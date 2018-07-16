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《狄仁杰之四大天王》六大主角齐亮相

赵又廷冯绍峰领衔 "真相难解"海报揭秘关系

2018-07-16 11:22:49 来源：Mtime时光网

《狄仁杰之四大天王》电影中人物关系错综复杂，今日发布的“真相难解”版海报，隆重介绍六大主角，并以成对形式暗指人物关系。
       时光网讯徐克执导、陈国富监制的《狄仁杰之四大天王》日前已全面开启预售，并将于7月27日全国公映，影片由赵又廷冯绍峰林更新阮经天马思纯主演，并有刘嘉玲饰演武则天。今日《狄仁杰之四大天王》再发布一组“真相难解”版人物关系海报，“中国第一神探”归来。

 

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     《狄仁杰之四大天王》电影中人物关系错综复杂，今日发布的“真相难解”版海报，隆重介绍六大主角，并以成对形式暗指人物关系。“真相难解，执念难破”“权焰难灭，忠义难全”“福祸难倚，镜花难辨”，三张海报句句有难，“中国第一神探”狄仁杰此次遭遇最难谜题，人物关系也极其复杂，矛盾重重。

       狄仁杰撞上最神秘莫测的圆测大师，敌友难分；尉迟真金陷入“无间道”，一边是生死之交一边是权力顶端的天后；暖萌医馆沙陀忠和朋克女侠水月相爱相杀，剧情走向，错综难料。饰演狄仁杰的赵又廷表示：“这部里我个人觉得最有意思的还是人物关系跟剧情，因为这一部每个角色之间都会产生新的变化跟矛盾冲突。”

       电影《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 狄仁杰之四大天王 赵又廷 冯绍峰
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