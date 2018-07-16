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《风语咒》获《我不是药神》主创点赞

影片举行大规模点映 “山争”大叔投资

2018-07-16 13:01:17 来源：Mtime时光网

《我不是药神》主创、佟丽娅、梁静等明星纷纷为这部影片打call。
      时光网讯 近日，画江湖首部动画电影《风语咒》进行了大规模点映。影片的第一出品方是陶虹为董事长的华青传奇，陶虹亲自上阵做了出品人。同时，《风语咒》也是徐峥的公司真乐道继《超时空同居》、《我不是药神》后投资的新片，也是唯一一部动画电影。

      《我不是药神》主创、佟丽娅、梁静等明星纷纷为这部影片打call。

      接下来，《风语咒》还将继续全国路演、点映，电影将会在8月3日正式与全国观众见面。

   编辑：en

关键词： 风语咒 徐峥
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风语咒

风语咒 (2018)

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导演：刘阔

主演：路知行 阎萌萌

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徐峥

徐峥

Zheng Xu

职业：演员 | 制作人

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