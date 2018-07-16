2018-07-16 13:01:17 来源：Mtime时光网
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编辑：en
导演：刘阔
主演：路知行 阎萌萌
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Zheng Xu
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那天我看到了风
58秒前
徐峥老婆投资的，他们当然要点赞了
138****1507_17271498
2分钟前
观望吧
那些年似水流年
17分钟前
点映口碑已爆。。会是又一部国产黑马么？
M_1412201035327634799
36分钟前
预告片真心没吸引力，笑点和台词都是过时的~~最新的作曲也不好听~~
as发酸发
52分钟前
没7.8分不看
buqiyo
1小时前
看了预告就没兴趣了，台词幼稚得不得了
慕容
2小时前
敢大规模点映，质量还是有保证的。
MR三文鱼
3小时前
特效比大圣归来做得好
他们不是年少成名，却一样为戏疯魔
2017-18，这些好剧不可错过
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