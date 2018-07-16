网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《的士速递5》曝“一代神车”片段

时隔11年逆天出租车归来 经典重启定档8.3

2018-07-16 13:04:04 来源：Mtime时光网

飙车喜剧《的士速递5》将于8月3日全国上映，该系列迄今拥有20年飙车史，那辆把整个马赛街头都变成跑道的逆天出租车，曾在无数影迷心中留下速度与激情的传说。
　　时光网讯 飙车喜剧《的士速递5》将于8月3日全国上映，日前片方发布了一款“一代神车”片段。该系列迄今拥有20年飙车史，那辆把整个马赛街头都变成跑道的逆天出租车，曾在无数影迷心中留下速度与激情的传说。时隔11年后经典重启，由弗兰克·盖思堂彼得自导自演，马利克·班泽拉等联袂主演，讲述麻烦警探西尔万与废柴司机埃迪阴差阳错下成为乌龙搭档，剿灭跨国犯罪团伙的故事。新的主创班底、新的人物和故事，新的笑点和燃点，不变的仍是那辆神车，眼下热血归来，势必在这个夏天增添一份全新的快感和欢笑。

神车归来再创传说经典IP重启

　　作为贯穿整个系列的白色出租车，虽没有名车式的华丽外表，却凭借逆天性能吸粉无数。此次曝光的“一代神车”片段，盘点了它的前世今身。警察局长惊叹：“它不是普通的出租车，而是一辆赛车、一枚火箭”。超300时速让测速器爆表殉职、令人窒息的酷炫漂移、堪比黑科技的改装“机翼”、以及挫败好几波跨国犯罪团伙的彪悍履历……不禁让麻烦警探西尔万心痒，追问“那这辆车现在在哪儿”。相信众多原IP粉丝也将借由这些经典画面的重现，再次燃起对这辆神车的热血记忆。

　　此前四部的卖座，铸就《的士速递》系列的经典IP地位，成为法国最经久不衰的动作喜剧，更开创当代飙车电影的先河。第五部在法国上映时高调蝉联双周票房冠军，彰显出超高人气，有媒体预言其将成为凯撒奖观众选择奖的种子选手，《首映》杂志则献上“一部成功的喜剧电影”的结论。国内定档以来，该片迅速引爆原IP粉丝的热情，网友纷纷表示“终于等来了第五部，相当的期待”，同时也不乏针对神车的表白，“能变形、加速，特别牛！想要这样一辆车”。

新手接档乌龙不断找准飙车喜剧正确打开方式

　　《的士速递5》戏里戏外均由导演兼主演弗兰克·盖思堂彼得、谐星马利克·班泽拉这对新手司机CP接棒，让人对影片将如何再创热血传说充满遐想。毕竟该系列拥有突出的飙车喜剧标签，相比《速度与激情》等其它同类电影不仅有惊险飙车，更凭爆笑“开车”独树一帜，让影迷上一秒惊叹，下一秒爆笑，被《好莱坞报道者》评价为“散发自成一派的魅力”。

　　如今重启，熟悉的配方得以延续，警察局长等老面孔表现也依旧抢眼，但最惊艳的却是这对新手司机。两人找到了飙车喜剧的正确打开方式，全程充斥着其它飙车电影中绝对看不到的花式打脸梗，如自诩有家族飙车基因的废柴司机竟然不会开手动挡，刚发动就熄火。曾经傻瓜警察与炫酷的哥的经典CP如今发生逆转，变成麻烦警探和废柴司机的乌龙搭档登场。后者身为前作中飙车大佬的侄子，但未能继承衣钵，又怂又贱，堪称行走的表情包，跟常规的神勇警探形象产生令人捧腹的反差萌。

　　《法国星期日报》给予这对新手司机充分肯定，“在遵照系列传统之余，又融合了市井、大胆的喜剧风格，滑稽情节比飙车还要吸引眼球”。他们到底如何一边彼此磨合乌龙不断、一边飙车炫技出奇制胜，不妨到等上映后到影院一探究竟。

　　《的士速递5》将于8月3日登陆全国院线，影片由中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，上海基美影业股份有限公司、北京聚合影联文化传媒有限公司协助推广。

   编辑：Joker

关键词： 的士速递5
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

的士速递5

的士速递5 (2018)

0.0

导演：弗兰克·加斯堂..

主演：弗兰克·加斯堂..

在线播放

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

《我不是药神》治愈小队这样炼成

他们不是年少成名，却一样为戏疯魔

56
《我不是药神》被全民刷屏，徐峥、王传君、章宇、谭卓、..
2

2018年艾美奖热门终极预测

2017-18，这些好剧不可错过

无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

色鬼，混蛋，也是电影大师

电影大师伯格曼诞辰百年

虽然伯格曼可能不喜欢这样的比喻，但她的电影，的的确确..

查看更多