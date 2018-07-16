飙车喜剧《的士速递5》将于8月3日全国上映，该系列迄今拥有20年飙车史，那辆把整个马赛街头都变成跑道的逆天出租车，曾在无数影迷心中留下速度与激情的传说。





神车归来再创传说经典IP重启





作为贯穿整个系列的白色出租车，虽没有名车式的华丽外表，却凭借逆天性能吸粉无数。此次曝光的“一代神车”片段，盘点了它的前世今身。警察局长惊叹：“它不是普通的出租车，而是一辆赛车、一枚火箭”。超300时速让测速器爆表殉职、令人窒息的酷炫漂移、堪比黑科技的改装“机翼”、以及挫败好几波跨国犯罪团伙的彪悍履历……不禁让麻烦警探西尔万心痒，追问“那这辆车现在在哪儿”。相信众多原IP粉丝也将借由这些经典画面的重现，再次燃起对这辆神车的热血记忆。





此前四部的卖座，铸就《的士速递》系列的经典IP地位，成为法国最经久不衰的动作喜剧，更开创当代飙车电影的先河。第五部在法国上映时高调蝉联双周票房冠军，彰显出超高人气，有媒体预言其将成为凯撒奖观众选择奖的种子选手，《首映》杂志则献上“一部成功的喜剧电影”的结论。国内定档以来，该片迅速引爆原IP粉丝的热情，网友纷纷表示“终于等来了第五部，相当的期待”，同时也不乏针对神车的表白，“能变形、加速，特别牛！想要这样一辆车”。





新手接档乌龙不断找准飙车喜剧正确打开方式









如今重启，熟悉的配方得以延续，警察局长等老面孔表现也依旧抢眼，但最惊艳的却是这对新手司机。两人找到了飙车喜剧的正确打开方式，全程充斥着其它飙车电影中绝对看不到的花式打脸梗，如自诩有家族飙车基因的废柴司机竟然不会开手动挡，刚发动就熄火。曾经傻瓜警察与炫酷的哥的经典CP如今发生逆转，变成麻烦警探和废柴司机的乌龙搭档登场。后者身为前作中飙车大佬的侄子，但未能继承衣钵，又怂又贱，堪称行走的表情包，跟常规的神勇警探形象产生令人捧腹的反差萌。





《法国星期日报》给予这对新手司机充分肯定，“在遵照系列传统之余，又融合了市井、大胆的喜剧风格，滑稽情节比飙车还要吸引眼球”。他们到底如何一边彼此磨合乌龙不断、一边飙车炫技出奇制胜，不妨到等上映后到影院一探究竟。





《的士速递5》将于8月3日登陆全国院线，影片由中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，上海基美影业股份有限公司、北京聚合影联文化传媒有限公司协助推广。