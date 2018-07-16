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姜文电影《邪不压正》曝热映版预告

姜文廖凡互扔手雷 半天不炸“等什么呢？”

2018-07-16 13:11:27 来源：Mtime时光网

《邪不压正》依旧是一部姜文色彩浓厚的电影。
      时光网讯姜文导演，彭于晏廖凡周韵许晴等主演的电影《邪不压正》正在映中。今日片方发布热映版预告。

      《邪不压正》依旧是一部姜文色彩浓厚的电影。热映版预告开篇便选用了影片开头的太行山庄灭门事件。一场戏几个镜头便定下全片的基调，节奏急促、剪辑凌厉，鲜血飞溅，仇恨满屏。

      不同于之前的作品，姜文此番在暴力之外，更添了一份深情，北平之上绵延似海的屋顶成了姜文浪漫气质的化身。屋顶之下是尔虞我诈、刀光剑影，屋顶之上则是少年的情窦初开、复仇者短暂的刀剑入库。也正是在屋顶之上，李天然（彭于晏饰）遇到了巧红（周韵饰），并在她的指引下真正从“胆小鬼”成为一名“战士”。

   编辑：EN

关键词： 邪不压正 姜文
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