《邪不压正》依旧是一部姜文色彩浓厚的电影。





《邪不压正》依旧是一部姜文色彩浓厚的电影。热映版预告开篇便选用了影片开头的太行山庄灭门事件。一场戏几个镜头便定下全片的基调，节奏急促、剪辑凌厉，鲜血飞溅，仇恨满屏。





不同于之前的作品，姜文此番在暴力之外，更添了一份深情，北平之上绵延似海的屋顶成了姜文浪漫气质的化身。屋顶之下是尔虞我诈、刀光剑影，屋顶之上则是少年的情窦初开、复仇者短暂的刀剑入库。也正是在屋顶之上，李天然（彭于晏饰）遇到了巧红（周韵饰），并在她的指引下真正从“胆小鬼”成为一名“战士”。