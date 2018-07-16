2018-07-16 13:11:27 来源：Mtime时光网
编辑：EN
导演：姜文
主演：彭于晏 廖凡
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Wen Jiang
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Eddie Peng
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爱笑的阿飞
1分钟前
这部电影是部不可能被公认的佳作，拍得很可爱，挺任性，也很精彩，姜文跟昆丁挺像，观众不是他的首要考虑，他是先自嗨，再考虑懂的人。记得，以前看奥斯卡颁奖礼，我最喜欢的是开头短片和主持人的调侃，但一起看的人，看我那么乐，一脸懵逼，完全不知道什么意思，我只能说奥斯卡是给影迷办的~你只是个观众而已，以后别看了，看也看不出意思
Enileva
2小时前
看完了，感觉一般。笑点是有，但还不至于让人发笑。看之前担心是抗日神剧，看之后感觉还不如拍得神一点儿呢，打斗明显不够激烈，最终决战居然在一本正经的搞笑，完全没有拳拳到肉的打击感，对日本侵略者说杀人就杀人的表现倒是不错，这才是侵略者该有的样子，而不是像抗日神剧里那种一队日本兵被一个中国人吓得不敢出来，你们应该知道我说的是哪部电视剧。
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