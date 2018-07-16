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《王冠》第三季曝剧照中年女王登场了

演员大换血 保罗贝坦尼、海伦娜等加盟

2018-07-16 17:00:02 来源：Mtime时光网

Netflix原创剧集《王冠》来到第三季，演员大换血，中年版伊丽莎白二世亮相。

奥莉薇娅·柯尔曼版英国女王

　　时光网讯 由于剧情进入英国女王伊丽莎白二世的中年时代，Netflix剧集《王冠》对第三、四季对主演阵容进行大换血。奥莉薇娅·柯尔曼《夜班经理》《小镇疑云》）接替克莱尔·福伊扮演女王，日前出品方发布了首张剧照。

剧中两代女王造型对比

演员奥莉薇娅·柯尔曼和原型对比

　　两获奥斯卡提名的英国女星海伦娜·伯翰·卡特也即将在《王冠》后两季里扮演伊丽莎白二世的妹妹玛格丽特公主，该角色此前由凡妮莎·柯比扮演。据悉海伦娜原本试镜的角色也是伊丽莎白二世。



　　据悉，保罗·贝坦尼正在与Netflix商定加盟事宜，这位曾在《复仇者联盟》系列饰演“幻视”的英国男星有望在剧中扮演伊丽莎白的丈夫、中年时代的菲利普亲王，该角色在前两季中由“神秘博士”马特·史密斯出演。


　　《王冠》第二季已于去年12月8日全线登陆Netflix，目前尚未公布第三季回归时间。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 王冠 Netflix 英国女王
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王冠

王冠 (2016)

8.4

导演：Ben Caron

主演：克莱尔·福伊

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奥莉薇娅·柯尔曼

奥莉薇娅·柯尔曼

Olivia Colman

职业：演员

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