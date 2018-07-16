《蚁人2》周末三天动员106万观影人次，以超过第二名《摩天营救》一倍之多的成绩轻松蝉联韩国票房冠军。该片上映7天累计观影人次就突破了前作《蚁人》的284万总观影人次，目前累计观影人次达到438万，
截止目前，合计《黑豹》
的539万人次和《复仇者联盟3》
的1120万观影人次，今年漫威电影在韩国累计观影人次已经突破了2000万人次，可谓历年最好成绩。而漫威总共19部影片在韩国上映的累计观影人次也将很快突破1亿。
巨石强森的新作首周上榜，仅以46万观影人次排名第二，表现差强人意。此外本周还有三部新作上榜。
本土恐怖片《窃窃私语》
讲述了6名高中生进入一座鬼宅后开始一个一个消失的恐怖故事，虽然“鬼宅历险”的剧情与今年大热的《昆池岩》
类似，但在票房成绩上却远不及后者，首周仅以16万观影人次位列第四。该片目前在NAVER的观众评分有9.68，但专家评分仅为3.5。
7月13日-7月15日（2018年第28周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周重头戏当属皮克斯动画新作《超人总动员2》
将于7月18日在韩国正式上映，此外今年目前本土的最卖座影片《毒战》
将于同日推出加长版。据称，该版本将加入角色的更多幕后故事和硬盘的另一个结局。