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"蚁人2"蝉联韩票房力压"摩天营救"

漫威今年观影人次破2000万 韩版"毒战"将映加长版

2018-07-16 18:17:15 来源：Mtime时光网

《蚁人2》周末三天动员106万观影人次，以超过第二名《摩天营救》一倍之多的成绩轻松蝉联韩国票房冠军。

《蚁人2》蝉联韩票房冠军

　　时光网讯 《蚁人2：黄蜂女现身》在韩国蝉联周末票房冠军。《摩天营救》首周表现平平，以61万观影人次位列亚军，本土恐怖片《魔女》落至票房榜第三位。

　　《蚁人2》周末三天动员106万观影人次，以超过第二名《摩天营救》一倍之多的成绩轻松蝉联韩国票房冠军。该片上映7天累计观影人次就突破了前作《蚁人》的284万总观影人次，目前累计观影人次达到438万，

　　截止目前，合计《黑豹》的539万人次和《复仇者联盟3》的1120万观影人次，今年漫威电影在韩国累计观影人次已经突破了2000万人次，可谓历年最好成绩。而漫威总共19部影片在韩国上映的累计观影人次也将很快突破1亿。

　　巨石强森的新作首周上榜，仅以46万观影人次排名第二，表现差强人意。此外本周还有三部新作上榜。

　　本土恐怖片《窃窃私语》讲述了6名高中生进入一座鬼宅后开始一个一个消失的恐怖故事，虽然“鬼宅历险”的剧情与今年大热的《昆池岩》类似，但在票房成绩上却远不及后者，首周仅以16万观影人次位列第四。该片目前在NAVER的观众评分有9.68，但专家评分仅为3.5。

《窃窃私语》有些《昆池岩》的影子，但成绩却并不理想

　　此外，妮可·基德曼领衔的心理惊悚片《圣鹿之死》和日本爱情片《今夜在浪漫剧场》分别上榜第八和第九。

　　本周，本土慰安妇题材新作《她的故事》《侏罗纪世界2》《边境杀手》《瞒天过海：美人计》均跌出了票房前十。最终《侏罗纪世界2》的累计观影人次定格在564万，《边境杀手2》累计观影人次仅有20万，《瞒天过海：美人计》累计观影人次132万。

7月13日-7月15日（2018年第28周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）


本周新片：

韩版《毒战》加长版海报


　　本周重头戏当属皮克斯动画新作《超人总动员2》将于7月18日在韩国正式上映，此外今年目前本土的最卖座影片《毒战》将于同日推出加长版。据称，该版本将加入角色的更多幕后故事和硬盘的另一个结局。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蚁人2 韩国票房 毒战
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