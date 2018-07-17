《海王》首款海报亮相，有种“海底总动员”即视感。





网友PS速度很快的（来源见水印）





此前《海王》的编剧之一戈夫·约翰斯就曾透露过，该片将会带给观众前所未有的沉浸式海底观影体验，而单从这张海报来看，也是很值得期待了。





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