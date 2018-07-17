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《海王》首款海报上演"海底总动员"

打造沉浸式海底体验 首款预告周六亮相

2018-07-17 07:53:15 来源：Mtime时光网

《海王》首款海报亮相，有种“海底总动员”即视感。
      时光网讯 DC漫改新作《海王》曝光首款海报，杰森·莫玛饰演的海王在海底礁石上亮相，身后隐约可见海底建筑，而更抢眼的则是围绕在海王身侧的各种海底生物，鲨鱼、海龟、海豚、蝠鲼等等，有没有种“海底总动员”即视感！？

网友PS速度很快的（来源见水印）

      此前《海王》的编剧之一戈夫·约翰斯就曾透露过，该片将会带给观众前所未有的沉浸式海底观影体验，而单从这张海报来看，也是很值得期待了。

      昨天，《海王》导演温子仁晒图称正在加班加点特效制作，而影片的首支预告片则将于本周六在圣地亚哥漫展与观众见面。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海王 海报
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