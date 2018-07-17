2018-07-17 07:53:15 来源：Mtime时光网
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编辑：ruo
导演：温子仁
主演：杰森·莫玛
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Jason Momoa
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James Wan
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cq
3分钟前
dc 的英雄演员个人魅力太差，海王戏感还是有的，什么闪电侠 钢骨 蝙蝠侠就差一点
5分钟前
dc只能靠 女侠 海王 蝙蝠侠（换掉本）
Hanson
37分钟前
化妆令人想起西游记里的东海龙宫
尼奥的梦
1小时前
哪吒：海王你给我小心点筋！
喵了个咪的_70669416732分钟前
哪吒：海王，面筋！
那天我看到了风
徐锦江和多利的故事
M_1410211201131804842
记得有人把这个海报p成了海底总动员哈哈
MR三文鱼
主角都长个人样 配角都长个鱼样。。。不过温导很稳应该不会扑街
只吐不喷那是不可能的1小时前
奶一波，海王大赚
辛辛苦苦阿基拉
鲨鱼黑帮真人版
jun_sky
2小时前
图3这个范……
Jomei
BBC海洋纪录片？
他们不是年少成名，却一样为戏疯魔
2017-18，这些好剧不可错过
未说明原因 疑似由于票房太低所致
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