这支活跃在哥谭市的女性超级英雄团体将由罗比饰演的小丑女哈莉·奎茵、黑金丝雀、女猎手、卡珊德拉·该隐、芮妮·蒙托亚组成。













据今日外媒报道，这支活跃在哥谭市的女性超级英雄团体将由罗比饰演的小丑女哈莉·奎茵、黑金丝雀(Black Canary)、女猎手(Huntress)、卡珊德拉·该隐(Cassandra Cain)、芮妮·蒙托亚(Renee Montoya)组成。









黑金丝雀有一个著名的超能力“Canary Cry”，它是一种声波攻击，可以催眠、干扰敌人，使人头晕目眩，并且能够模仿任何声音，且能穿刺金属等物体。此外她还是一位优秀的武术格斗大师，精通各种格斗，还会日本的柔道，跆拳道，中国的咏春拳等。







女猎手作为蝙蝠侠之女，受到的是蝙蝠侠的特别训练，头脑冷静，擅长追踪，潜行。使用的武器装备主要是弓弩和腰带，射击能力极佳，蝙蝠镖等使用极准。她经常骑着摩托车打击对手，拥有着超高水品的驾驶能力，并擅长辩论，通晓各种法律知识。 女猎手作为蝙蝠侠之女，受到的是蝙蝠侠的特别训练，头脑冷静，擅长追踪，潜行。使用的武器装备主要是弓弩和腰带，射击能力极佳，蝙蝠镖等使用极准。她经常骑着摩托车打击对手，拥有着超高水品的驾驶能力，并擅长辩论，通晓各种法律知识。







卡珊德拉·该隐是亚洲人，父亲大卫·该隐和母亲西瓦女士均是著名杀手。她之前是芭芭拉·戈登的安插在街头的情报线人，在《Legends of the Dark Knight》第120期中正式被蝙蝠侠任命为蝙蝠女。 卡珊德拉·该隐是亚洲人，父亲大卫·该隐和母亲西瓦女士均是著名杀手。她之前是芭芭拉·戈登的安插在街头的情报线人，在《Legends of the Dark Knight》第120期中正式被蝙蝠侠任命为蝙蝠女。









芮妮·蒙托亚工作在哥谭市警察局的重案组，是一名药瘾者，曾经是第二代蝙蝠女侠凯恩·凯特的恋人。















至于《猛禽小队》的大反派，也有消息称很可能将是一位从未在大银幕上登场的《蝙蝠侠》漫画角色。





《猛禽小队》将是一部“R级女性帮派电影”，由华裔女导演阎羽茜执导，这将是继《神奇女侠》之后，DC第二部由女性导演执导的超级英雄电影。同样由《大黄蜂》编剧克里斯蒂娜·霍森操刀剧本。该片有望于明年1月开拍。