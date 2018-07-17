网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《猛禽小队》阵容敲定蝙蝠女缺席

反派或为首登银幕角色 有望于明年1月开拍

2018-07-17 09:12:57 来源：Mtime时光网

这支活跃在哥谭市的女性超级英雄团体将由罗比饰演的小丑女哈莉·奎茵、黑金丝雀、女猎手、卡珊德拉·该隐、芮妮·蒙托亚组成。


      时光网讯 由玛歌特·罗比领先的《猛禽小队》终于曝光全员阵容，一直备受关注的“蝙蝠女”缺席。

      据今日外媒报道，这支活跃在哥谭市的女性超级英雄团体将由罗比饰演的小丑女哈莉·奎茵、黑金丝雀(Black Canary)、女猎手(Huntress)、卡珊德拉·该隐(Cassandra Cain)、芮妮·蒙托亚(Renee Montoya)组成。


黑金丝雀有一个著名的超能力“Canary Cry”，它是一种声波攻击，可以催眠、干扰敌人，使人头晕目眩，并且能够模仿任何声音，且能穿刺金属等物体。此外她还是一位优秀的武术格斗大师，精通各种格斗，还会日本的柔道，跆拳道，中国的咏春拳等。


女猎手作为蝙蝠侠之女，受到的是蝙蝠侠的特别训练，头脑冷静，擅长追踪，潜行。使用的武器装备主要是弓弩和腰带，射击能力极佳，蝙蝠镖等使用极准。她经常骑着摩托车打击对手，拥有着超高水品的驾驶能力，并擅长辩论，通晓各种法律知识。


卡珊德拉·该隐是亚洲人，父亲大卫·该隐和母亲西瓦女士均是著名杀手。她之前是芭芭拉·戈登的安插在街头的情报线人，在《Legends of the Dark Knight》第120期中正式被蝙蝠侠任命为蝙蝠女。


芮妮·蒙托亚工作在哥谭市警察局的重案组，是一名药瘾者，曾经是第二代蝙蝠女侠凯恩·凯特的恋人。

      此外，一直备受关注的“蝙蝠女”芭芭拉·戈登最终缺席了这一阵容，但实际上卡珊德拉·该隐也曾经被蝙蝠侠任命为蝙蝠女（漫画《Legends of the Dark Knight》第120期）。

      事实上，DC和华纳正在同时开发《蝙蝠女》的独立电影，原定由乔斯 ·韦登编剧并执导，但在今年2月，他表示因为“想不出一个好故事”而决定退出。目前该片只确定了新的编剧，将由“变形金刚”衍生片《大黄蜂》编剧克里斯提娜霍森担任。



      至于《猛禽小队》的大反派，也有消息称很可能将是一位从未在大银幕上登场的《蝙蝠侠》漫画角色。

      《猛禽小队》将是一部“R级女性帮派电影”，由华裔女导演阎羽茜执导，这将是继《神奇女侠》之后，DC第二部由女性导演执导的超级英雄电影。同样由《大黄蜂》编剧克里斯蒂娜·霍森操刀剧本。该片有望于明年1月开拍。 

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 猛禽小队 小丑女
关注时光网微信

相关电影/影人

猛禽小队

猛禽小队 ()

0.0

导演：阎羽茜

主演：玛歌特·罗比

在线播放

蝙蝠女

蝙蝠女 ()

-1.0

在线播放

相关文章

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

《我不是药神》治愈小队这样炼成

他们不是年少成名，却一样为戏疯魔

56
《我不是药神》被全民刷屏，徐峥、王传君、章宇、谭卓、..
2

2018年艾美奖热门终极预测

2017-18，这些好剧不可错过

无论最终能否得到艾美奖评委青睐，它们都是过去一年间不..
3

《阿修罗》今日紧急宣布撤档停映

未说明原因 疑似由于票房太低所致

至于《阿修罗》停映之后会不会重映？以及片方后续还有什..
4

《碟中谍6》巴黎首映 全阵容群星云集

“阿汤哥”帅气抢镜 “大超”现场大秀拳脚

40
《碟中谍6》在巴黎举办全球首映礼，全阵容亮相群星云集..
5

色鬼，混蛋，也是电影大师

电影大师伯格曼诞辰百年

虽然伯格曼可能不喜欢这样的比喻，但她的电影，的的确确..

查看更多