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"毒液""蜘蛛侠"剧照概念图齐发

毒液脸部神还原 小黑蛛将大战绿魔

2018-07-17 09:47:11 来源：Mtime时光网

《毒液：致命守护者》，《蜘蛛侠：新纪元》将亮相SDCC漫展， 今日片方曝出概念图及剧照，让观众近距离一睹毒液脸部细节以及蜘蛛侠大战绿魔的经典场景

　　时光网讯　由美国索尼哥伦比亚影业公司和漫威影业联合打造的电影《毒液：致命守护者》近日曝光两张新剧照，主演汤姆·哈迪里兹·阿迈德同框出现，毒液的脸部特写也被曝光。即将于北美当地时间7月20日举办的圣迭戈（SDCC）漫展上，《毒液：致命守护者》导演鲁本·弗雷斯彻将携主演汤姆·哈迪、里兹·阿迈德首度公开亮相。同时，动画大电影《蜘蛛侠：新纪元》也将一同参加圣迭戈漫展。

毒液脸部神还原 汤姆·哈迪被捆绑矛盾一触即发

毒液脸部特写

　　《毒液：致命守护者》新曝光的剧照中，曾出演《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《盗梦空间》的肌肉型男汤姆·哈迪饰演的记者艾迪·布洛克被紧紧捆绑在椅子上，与里兹·阿迈德饰演的生命基金会卡尔顿·德雷克博士四目相对，气氛剑拔弩张。此时，汤老师即将被执行共生体实验。在另一张剧照上，毒液的脸部特写被曝光，细节清晰可见，尖牙裂嘴还原了其在漫画中的形象，这也是汤姆·哈迪被毒液附身之后的样貌。

汤姆·哈迪与里兹·阿迈德对峙.

　　《毒液：致命守护者》是2018年最值得期待的漫威首部超级反派电影，取材于漫画《共生体星球》《致命守护者》。毒液是蜘蛛侠的最强劲敌，它一般以液体形态出现，需要与一个宿主结合才能生存，形成共生体“毒液”。共生体“毒液”能够轻松将一辆车扔出好几条街区，具有超凡耐性、惊人速度、液化等超能力，它最终将被其暗黑力量所吞噬，抑或被善良人性所制约，影片将逐一揭晓。

　　即将于105日北美上映的电影《毒液：致命守护者》即将亮相圣迭戈漫展，导演鲁本·弗雷斯彻将携主演汤姆·哈迪、里兹·阿迈德齐现身，于北美时间720日参加问答环节并与粉丝互动。

小黑蛛大战反派绿魔 概念图再现漫画风格独树一帜

　　与电影《毒液：致命守护者》一同亮相圣迭戈漫展的还有动画大电影《蜘蛛侠：新纪元》。日前，该片曝光了一张全新概念图，再度展现影片前所未见、独具一格的视觉风格，主角“小黑蛛”迈尔斯·莫拉莱斯与反派绿魔现身。


《蜘蛛侠：新纪元》新概念图

　　新发布的概念图中，反派绿魔身姿占据大半画幅，“小黑蛛”位于其脑袋后方，两者体型差异明显。绿魔是蜘蛛侠的经典宿敌之一，他拥有绿魔装备、增强人体能量的血清以及标志性的滑行装置。“小黑蛛”将在《蜘蛛侠：新纪元》中与绿魔展开对决。

　　据悉，《蜘蛛侠：新纪元》的制片人克里斯·米勒菲尔·罗德，演员沙美克·摩尔（配音迈尔斯·莫拉莱斯）、杰克·M·约翰森（配音彼得·帕克）、海莉·斯坦菲尔德（配音格温·斯黛西）将会出席7月20日举办的圣迭戈漫展，参与问答环节并与现场观众进行互动。影片《蜘蛛侠：新纪元》将于12月14日在美国上映。

   编辑：詹

关键词： 毒液 蜘蛛侠
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