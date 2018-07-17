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赐予我力量吧！童年回忆希瑞公主归来

Netflix新版《非凡公主希瑞》发布剧照

2018-07-17 09:41:51 来源：Mtime时光网

希瑞公主回来了，变得更年轻了，当初的观众都长大了。
　　时光网讯 “赐予我力量吧！我是希瑞！”，这句台词是很多80后的童年回忆，Netflix和梦工场动画合作的新版《非凡公主—希瑞》发布剧照和海报。和老版比较起来，希瑞显得更年轻，标志性的颧骨不见了，造型有点萌萌哒。据悉，这部动画将于11月16日在Netflix上线。


　　希瑞是在美国动画片《非凡公主—希瑞》中登场的虚拟人物，是《宇宙巨人—希曼》的续篇，都源自美泰玩具公司的玩偶。希瑞本名阿多拉，希曼的亲妹妹，水晶城堡的捍卫者。这部动画1985年在美国播出，全片共93集，每集约22分钟，包括一部剧场版电影。该片是《宇宙巨人希曼》的“兄妹篇”。

　　这部动画片1988年陆续在国内电视台播出，由于剧情老少咸宜、惊险与幽默并重，加上北京电视台用心译制和郑建初的精彩配音，让这部作品成为80后的集体回忆，影响力甚至超过后来引进的《宇宙巨人—希曼》。

　　希瑞的造型来源于《神奇女侠》（wonder woman）的漫画，这本漫画1941年问世，以后出现的很多女英雄形象都对这一形象有所借鉴。
　　我叫阿多拉，霍曼的亲妹妹。我是水晶城堡的保护者。这，是顺风马，我的坐骑。有一天，我获得了奇迹般的秘密，当我抽出剑说道：“赐予我力量吧……SHE-RA，SHE-RA，SHE-RA，SHE-RA，SHE-RA，我是希瑞……”。只有几个人知道我变成希瑞的秘密，他们是希望之光，拉兹夫人和考尔。我和起义军的朋友们一起，为解救以希利亚，与罪恶的霍达克进行着战斗。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 希瑞 希曼 非凡公主希瑞 Netflix
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