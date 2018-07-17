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电影版《古剑奇谭》发预告定档国庆

王力宏&宋茜主演 定档预告&海报曝光

2018-07-17 09:48:05 来源：Mtime时光网

游戏改编奇幻动作电影《古剑奇谭之流月昭明》正式定档10月1日。

古剑归来版预告

      时光网讯 今日，游戏改编奇幻动作电影《古剑奇谭之流月昭明》发布“古剑归来”预告及“破云而出”海报，正式定档10月1日。

      本片由雷尼·哈林执导，李锦文监制，王力宏宋茜领衔主演，高以翔高圣远吴千语联袂主演，张智霖、柳岩特别出演，伍嘉成、那威、纪焕博友情出演。

      影片讲述了一个发生在仙侠江湖下的热血故事：长安少侠乐无异（王力宏饰）、百草谷天罡战士闻人羽（宋茜饰）、富家公子夏夷则（高以翔饰）与神秘少女阿阮（吴千语饰）等人历尽艰险寻找昭明神剑，并与流月城心魔展开生死对决，一场拯救苍生的正义之战就此开启。

   编辑：en

关键词： 古剑奇谭之流月昭明
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古剑奇谭之流月昭明

古剑奇谭之流月昭明 (2018)

0.0

导演：雷尼·哈林

主演：王力宏 宋茜

在线播放

王力宏

王力宏

LeeHom Wang

职业：演员 | 导演 | 编剧

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宋茜

宋茜

Victoria Song

职业：演员

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