2018-07-17 09:48:05 来源：Mtime时光网
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古剑归来版预告
编辑：en
导演：雷尼·哈林
主演：王力宏 宋茜
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LeeHom Wang
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Victoria Song
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何新弟
37秒前
四十来岁还演少年
封二
1分钟前
人家的游戏CG越来越像电影，我们的电影越来越像游戏CG（还是N年前的那种水准）
M_1608221328093996730
3分钟前
每年拍一堆阿修罗恶心人，还嫌亏不够？让票房教你做人！！！
Vengo
4分钟前
游戏里偃甲术也不是主要内容啊。
寂寂无声
8分钟前
这不是喷的，说实话，预告片前50秒，我以为是一部动画片！真的！中国电影虽然起点慢，但是进步速度很快，这种特效，应该不会有太多人会买账了，难道投资商看不见现在好的电影，都是在剧本上下了大工夫么，假大空的特效片，真的不会有太多人买账！粉丝电影，也不会太高潮吧！
Legend069
12分钟前
我预言要崩
生生2926363
13分钟前
阿修罗2 奇门遁甲2 鲛珠传2……
渐渐老去
古剑奇谭之变形金刚
ERIC2028
18分钟前
跟闹着玩似的...
valentine
24分钟前
那卖相还是阿修罗好一点了。这个简直就是瞎胡闹
他们不是年少成名，却一样为戏疯魔
2017-18，这些好剧不可错过
未说明原因 疑似由于票房太低所致
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