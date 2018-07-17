游戏改编奇幻动作电影《古剑奇谭之流月昭明》正式定档10月1日。









影片讲述了一个发生在仙侠江湖下的热血故事：长安少侠乐无异（王力宏饰）、百草谷天罡战士闻人羽（宋茜饰）、富家公子夏夷则（高以翔饰）与神秘少女阿阮（吴千语饰）等人历尽艰险寻找昭明神剑，并与流月城心魔展开生死对决，一场拯救苍生的正义之战就此开启。

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