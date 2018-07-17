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《解码游戏》韩庚领衔全阵容海报

凤小岳李媛山下智久决战亚洲 8月3日上映

2018-07-17 10:00:45 来源：Mtime时光网

《解码游戏》韩庚领衔全阵容海报曝光，在海报背景中，多个亚洲不同城市标志性建筑旁燃起硝烟，凤小岳、李媛、山下智久将决战亚洲。
       时光网讯安德鲁·摩根、陈熙瑢监制，李海龙执导，韩庚凤小岳李媛山下智久主演的电影《解码游戏》今日曝光了“决战亚洲”版全阵容海报海报中的都市爆发危机，整个行动也华丽升级，战场横跨亚洲，韩庚、凤小岳、李媛正式参战，与山下智久展开一场科学头脑和武力行动的双重较量。

       电影《解码游戏》此次曝光的“决战亚洲”版海报，在海报背景中，多个亚洲不同城市标志性建筑旁燃起硝烟，国际神秘犯罪组织在亚洲多国，布局了一起涉及民众信息安全和城市安全的犯罪阴谋。

       据本片导演李海龙介绍，山下智久饰演的闫岳一角在电影中既是亚洲知名富豪慈善家，也是国际神秘犯罪组织的代言人，正是他亲手完成了这次行动布局，最终目的是意图通过控制科技和制造危机来统一亚洲犯罪界，并从而掌握亚洲金融的命脉。

       有趣的是，这次曝光的横竖两款海报中，韩庚饰演的天才极客李浩铭既有拿着高科技设备运筹帷幄的造型，也有拿枪勇敢出击的时刻；凤小岳和李媛这对王牌特工则从不同角度将他安全地牢牢护住，绝对算得上是可以放心把后背交给对方的好队友，这样默契的组合让观众充满期待。

       据悉，为了拍好《解码游戏》，无论是创作团队还是主演都付出了观众难以想象的努力，韩庚表示《解码游戏》是自己“拍过最危险的戏”，因为有大量的高难度动作戏，但让导演李海龙感动的是，韩庚、凤小岳、李媛以及山下智久四位主演面对高难度系数的动作戏，都默契又专业地拒绝替身，力图为观众呈现最真实的状态，他们都多次在拍摄过程中受伤。

       电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 解码游戏 韩庚
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导演：李海龙

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韩庚

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Geng Han

职业：演员 | 制作人

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