《解码游戏》韩庚领衔全阵容海报曝光，在海报背景中，多个亚洲不同城市标志性建筑旁燃起硝烟，凤小岳、李媛、山下智久将决战亚洲。





电影《解码游戏》此次曝光的“决战亚洲”版海报，在海报背景中，多个亚洲不同城市标志性建筑旁燃起硝烟，国际神秘犯罪组织在亚洲多国，布局了一起涉及民众信息安全和城市安全的犯罪阴谋。





据本片导演李海龙介绍，山下智久饰演的闫岳一角在电影中既是亚洲知名富豪慈善家，也是国际神秘犯罪组织的代言人，正是他亲手完成了这次行动布局，最终目的是意图通过控制科技和制造危机来统一亚洲犯罪界，并从而掌握亚洲金融的命脉。





有趣的是，这次曝光的横竖两款海报中，韩庚饰演的天才极客李浩铭既有拿着高科技设备运筹帷幄的造型，也有拿枪勇敢出击的时刻；凤小岳和李媛这对王牌特工则从不同角度将他安全地牢牢护住，绝对算得上是可以放心把后背交给对方的好队友，这样默契的组合让观众充满期待。





据悉，为了拍好《解码游戏》，无论是创作团队还是主演都付出了观众难以想象的努力，韩庚表示《解码游戏》是自己“拍过最危险的戏”，因为有大量的高难度动作戏，但让导演李海龙感动的是，韩庚、凤小岳、李媛以及山下智久四位主演面对高难度系数的动作戏，都默契又专业地拒绝替身，力图为观众呈现最真实的状态，他们都多次在拍摄过程中受伤。





电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

编辑：隐饮