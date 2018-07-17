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比大白鲨猛3倍!《巨齿鲨》发幕后特辑

揭秘“海底侏罗纪”诞生始末 8.10内地上映

2018-07-17 10:14:52 来源：Mtime时光网

杰森·斯坦森、李冰冰出演的《巨齿鲨》发布幕后特辑，全方位展现了电影中暗潮涌动、神秘莫测的海底世界的构建以及史前巨兽巨齿鲨的设计打造过程。
　　时光网讯 《国家宝藏》导演乔·德特杜巴执导，杰森·斯坦森李冰冰雷恩·威尔森鲁比·罗丝赵文瑄蔡书雅等共同出演的动作科幻冒险大片《巨齿鲨》将于8月10日正式在全球上映。今日，片方发布“巨齿鲨的诞生”幕后特辑，全方位展现了电影中暗潮涌动、神秘莫测的海底世界的构建以及史前巨兽巨齿鲨的设计打造过程。

“海底侏罗纪”超乎想象，科学严谨再现巨齿鲨真容

　　在特辑中，导演乔·德特杜巴表示“如果《侏罗纪公园》重现了史前陆地生物，那么《巨齿鲨》则展现了海底的史前动物世界。”电影里充满未知的深海画面也在特辑中出现，除了巨齿鲨以外，还有诸多海洋生物超出了人们的认知范围，但是为了让观众相信它们的存在，幕后团队在细节上进行了严格把控。例如影片中分外吸睛的巨型章鱼，其实并不是虚构的，而是团队在进行全面研究后得出的结论。

　　对于影片绝对核心巨齿鲨的打造，同样经过了科学谨慎的咨询和建模，除了各种角度的静态模型以外，巨齿鲨的每一个细微的动作变化也都有精准的设计。制片人贝拉·艾弗里表示，“我们研究了很多巨齿鲨的科学资料，一般来说一条大白鲨的约6米长，巨齿鲨至少是它的3倍。”对于这个庞然大物，李冰冰也感到非常震撼，“巨齿鲨的一颗牙齿比我的手都要大，此外，它们还拥有最大的咬合力。”

奥斯卡金牌特效团队强力助阵 水下摄影彰显高难度工艺

　　为了将变幻莫测的海底世界和巨齿鲨生动逼真地展现在大银幕上，影片专门邀请了国际顶尖特效团队Scanline VFX助阵。Scanline VFX素以设计复杂的流体特效闻名，曾为《钢铁侠3》、《华尔街之狼》、《2012》等好莱坞大片提供支持。更是凭借《从今以后》荣获第83届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖。这一次在《巨齿鲨》中，特效团队不仅呈现了一个充满想象、绚烂震撼的“海底侏罗纪”，还对巨齿鲨进行了深度精确的采样捕捉和建模，力求做到与真实拍摄无异。

　　在这次曝光的特辑中，还展现了水下拍摄的幕后花絮，由于影片有大量水下镜头，经验丰富的水下摄影师显得尤为关键。《巨齿鲨》的摄影指导汤姆·斯特恩曾是著名导演克林特·伊斯特伍德的御用摄影师，凭借《换子疑云》获得第81届奥斯卡最佳摄影的提名。此外，导演乔·德特杜巴还和多名资深摄影师探讨过水下拍摄的手法，“在水下，一切都会变得很慢，如果不能准确地把控这种节奏，画面就会不美观，我们必须要将水下和陆地上的拍摄方式区分开，这需要一定的时间适应，同时也要有非常过硬的技术。”

　　《巨齿鲨》将以2D、3D、IMAX、中国巨幕3D、杜比、4DX等多制式登陆国内和全球各大院线。8月10日，走进影院，探寻神秘深海世界，揭开巨齿鲨“重生”之谜。

   编辑：Joker

关键词： 巨齿鲨 幕后 李冰冰 杰森·斯坦森
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巨齿鲨

巨齿鲨 (2018)

0.0

导演：乔·德特杜巴

主演：杰森·斯坦森

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