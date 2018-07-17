杰森·斯坦森、李冰冰出演的《巨齿鲨》发布幕后特辑，全方位展现了电影中暗潮涌动、神秘莫测的海底世界的构建以及史前巨兽巨齿鲨的设计打造过程。





“海底侏罗纪”超乎想象，科学严谨再现巨齿鲨真容









对于影片绝对核心巨齿鲨的打造，同样经过了科学谨慎的咨询和建模，除了各种角度的静态模型以外，巨齿鲨的每一个细微的动作变化也都有精准的设计。制片人贝拉·艾弗里表示，“我们研究了很多巨齿鲨的科学资料，一般来说一条大白鲨的约6米长，巨齿鲨至少是它的3倍。”对于这个庞然大物，李冰冰也感到非常震撼，“巨齿鲨的一颗牙齿比我的手都要大，此外，它们还拥有最大的咬合力。”





奥斯卡金牌特效团队强力助阵 水下摄影彰显高难度工艺





为了将变幻莫测的海底世界和巨齿鲨生动逼真地展现在大银幕上，影片专门邀请了国际顶尖特效团队Scanline VFX助阵。Scanline VFX素以设计复杂的流体特效闻名，曾为《钢铁侠3》、《华尔街之狼》、《2012》等好莱坞大片提供支持。更是凭借《从今以后》荣获第83届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖。这一次在《巨齿鲨》中，特效团队不仅呈现了一个充满想象、绚烂震撼的“海底侏罗纪”，还对巨齿鲨进行了深度精确的采样捕捉和建模，力求做到与真实拍摄无异。





在这次曝光的特辑中，还展现了水下拍摄的幕后花絮，由于影片有大量水下镜头，经验丰富的水下摄影师显得尤为关键。《巨齿鲨》的摄影指导汤姆·斯特恩曾是著名导演克林特·伊斯特伍德的御用摄影师，凭借《换子疑云》获得第81届奥斯卡最佳摄影的提名。此外，导演乔·德特杜巴还和多名资深摄影师探讨过水下拍摄的手法，“在水下，一切都会变得很慢，如果不能准确地把控这种节奏，画面就会不美观，我们必须要将水下和陆地上的拍摄方式区分开，这需要一定的时间适应，同时也要有非常过硬的技术。”





《巨齿鲨》将以2D、3D、IMAX、中国巨幕3D、杜比、4DX等多制式登陆国内和全球各大院线。8月10日，走进影院，探寻神秘深海世界，揭开巨齿鲨“重生”之谜。