时光网讯
电影《大师兄》
今日发布“无敌青春”版海报，片中以“超级教师”形象示人的甄子丹
和一众“熊孩子问题学生”在阳光下奋勇前行，海报中洋溢着无敌青春的校园气息，看似其乐融融的画面背后是超级教师“心狠手辣”拯救问题少年的精彩故事。
该片由甄子丹发起、出品并与王晶、王雅琳共同监制，阚家伟执导，甄子丹、陈乔恩、喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠等联袂主演，即将于8月17日全国公映。
此次曝光的“无敌青春”版海报中，“咏春宗师”甄子丹化身超级教师，带领一群即将被开除的“问题学生”逆袭向上。这群把约架当课业、把嗨歌当书本、将父母当“仇人”的“不良少年”在陈侠老师（甄子丹饰）的带领下走上人生正道。
原来，功夫了得的甄子丹，此次在电影中重回母校直接挑战“最差班级”，开展了一场与“熊孩子”之间史无前例的较量。不仅在教室用喷头浇醒睡觉的学生还要在校外“大打出手”保护他们的人身安全……虽然面对“熊孩子”毫不手软，但作为尽职尽责的“大师兄”，还是用超强的专业能力，将“不良少年”变成了“五好少年”。
谈及拍摄新电影《大师兄》
的初衷，甄子丹表示：“我不想再演‘杀气腾腾’的沉重角色，这次全新尝试将动作和校园结合，也是对自己的一个挑战。这次电影动作戏非常多，赛车、爆破、格斗都有，但难度更高。”不同以往的角色，老师的设定让甄子丹无法使用武器，赤身肉搏“以一敌十”，就地取材粉笔制敌成了每场打戏的标准配置。
编辑：隐饮