



该片由甄子丹发起、出品并与王晶、王雅琳共同监制，阚家伟执导，甄子丹、陈乔恩、喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠等联袂主演，即将于8月17日全国公映。





此次曝光的“无敌青春”版海报中，“咏春宗师”甄子丹化身超级教师，带领一群即将被开除的“问题学生”逆袭向上。这群把约架当课业、把嗨歌当书本、将父母当“仇人”的“不良少年”在陈侠老师（甄子丹饰）的带领下走上人生正道。





原来，功夫了得的甄子丹，此次在电影中重回母校直接挑战“最差班级”，开展了一场与“熊孩子”之间史无前例的较量。不仅在教室用喷头浇醒睡觉的学生还要在校外“大打出手”保护他们的人身安全……虽然面对“熊孩子”毫不手软，但作为尽职尽责的“大师兄”，还是用超强的专业能力，将“不良少年”变成了“五好少年”。







