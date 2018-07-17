此前据网友爆料，影片《中国队长》主要打造中国第一部超级英雄片，以中国队长漫画为背景创作，讲述二战期间苏联在中国发掘超级英雄，中国队长被第一次改造，随之苏联解体超级英雄被冰封至西伯利亚。时间追溯到2020年，中国队长被发现后二次改造，并命名中国队长。

据悉，《中国队长》此前还有一部描述中国超级英雄的原创漫画，作者为美籍华人王家麒，以及黎寅祥。故事梗概为，“经过50多年的冰冻睡眠, 中国队长在现今的世界复醒。在一个脱离时间和现代文化和社会环境的中国，他必须突破所有障碍并阻止暗杀中国领导人的计划。”





据漫画作者王家麒自述称，“回到美国后，我开始重新企划和编写中国队长的故事。我决定把一个美国式超级英雄人物竖立在这个共产主义和资本主义的环境中，创作出前所未有的漫画题材。我想要写出一个真正给中国的人超级英雄漫画，当然同时也希望满足美国漫画迷的故事。”

“即使我在漫威公司开始了我的漫画生活，但我之前从未想过去写一个超级英雄风格的故事(我通常比较喜欢写喜剧或科幻剧本)。但“中国队长”的确变成了我的工作上最有趣和最富有挑战性的作品。因此，我希望你能够喜欢这漫画，并会继续追随“世界上最伟大的共产主义超级英雄”的冒险。”王家麒说。