2018-07-17 11:45:59 来源：Mtime时光网
《我不是药神》票房庆祝海报，抄袭日漫《我的英雄学院》
《我不是药神》15亿庆祝海报，与《海贼王》海报高度相似
编辑：隐饮
导演：文牧野
主演：徐峥 周一围
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小兔同學
37分钟前
留给画师的创作时间太短
石头之魂
55分钟前
无论怎样，都不要抱有侥幸心理，广大的影迷，比你们想象的有见识
阿狸阿立分不清
2小时前
中国电影啊，真是作！
香飘飘飘飘过
3小时前
电影仿人家，海报也仿人家就没啥奇怪了，奇怪的是这么多人叫好。。。。社会真是一个冷笑话
TravisBickle
6小时前
阴谋论来看，很可能是画师跟片方有矛盾，或是收了其他被“药神”“打压”的片方的好处，然后就故意来这么一出，挑口水，恶心你。在金钱和利益面前，职业操守算个屁啊。
TravisBickle6小时前
刻意抹黑，有证据的话就可以告到法庭去了，这是名誉损害。
电瘾范
9小时前
这叫恶搞不能算抄袭
成恩哟
10小时前
请个画师会死系列。
M_525253924
13小时前
我就纳闷了，画功也还好，为啥就一点不差地照搬动作呢，自己没长脑袋吗
sai295104311小时前
这也说明了并不是所有很会画画的人会搞创作
Chengx2_AOM11小时前
专挑人气高的动漫来描也是醉了...这已经不是不会创作了，是直接描过来了，是态度问题了。
柠檬茉莉香2小时前
省时省力，有噱头。
M_14102112011318048425分钟前
估计是想借着致敬的名头搞 结果搞砸了
M_1411022146201581031
14小时前
向广大网友道歉？难道不是向原作道歉吗？是因为广大网友挡了你的财路了？
zzr152104
什么水平，别丢人了
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