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《我不是药神》致歉宣传海报抄袭日漫

网友：还有海报抄袭《海贼王》解释一下！

2018-07-17 11:45:59 来源：Mtime时光网

《我不是药神》新媒体海报制作方“正经图画”，致歉宣传海报抄袭日漫《我的英雄学院》。还有网友指出，该片15亿票房的宣传海报，也涉嫌抄袭了《海贼王》海报，海报制作方并没有对此道歉。
       

《我不是药神》票房庆祝海报，抄袭日漫《我的英雄学院》

时光网讯 电影《我不是药神》7月16日发布票房破25亿宣传海报，被网友指出抄袭日漫《我的英雄学院》。随后，《药神》新媒体海报制作方“正经图画”通过官微发表致歉声明，向广大网友真诚道歉，同时强调会在以后的工作里以更高的标准要求自己，更认真的对待电影的每一份物料。
       《我不是药神》票房势头一直很猛，上映13天票房突破25亿，顺利进入年度票房榜前三，是今年暑期档最强口碑黑马，但这次的海报抄袭事件，却给电影的好口碑蒙上了一层阴影。

       

《我不是药神》15亿庆祝海报，与《海贼王》海报高度相似

有网友也对这则道歉声明持质疑态度，表示“不是设计雷同而是直接描图，也不是制作不严谨，而是故意照搬。道歉对象也有问题，不是网友而是被侵权的作者。”同时还有网友指出，该片15亿票房的宣传海报，也涉嫌抄袭了《海贼王》海报，海报制作方并没有对此道歉。




      

   编辑：隐饮

关键词： 我不是药神 宣传海报
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