金马奖和巩俐都不计前嫌，促成了这次合作。









自己也担任过第50届金马奖评审团主席的李安，深深了解这既是荣誉，更是件苦差事。他认为巩俐不仅在华语影坛举足轻重，亦有丰富的国际经验，是相当合适的人选。第55届金马奖颁奖典礼将于11月17日举行，10月1日揭晓入围名单的同时，也会公布所有评审团成员。





接下重任的巩俐则表示：“电影是反映我们生活及梦想的一面镜子。把一生奉献给电影，为电影服务是我一生的责任与追求！感谢李安导演的邀请和信任。愿为华人电影尽自己所能。”



