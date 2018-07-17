时光网讯
今日金马奖官方宣布，在新任金马执委会主席李安
的力邀之下，巩俐
将出任本届金马奖评审团主席。值得一提的是，2014年巩俐以《归来》
入围金马奖最佳女主角，以一票之差输给陈湘琪
痛失影后，曾通过经纪人批评金马奖业余，并表示以后不会再来。没想到4年过后，双方都不再计较此事。
自己也担任过第50届金马奖评审团主席的李安，深深了解这既是荣誉，更是件苦差事。他认为巩俐不仅在华语影坛举足轻重，亦有丰富的国际经验，是相当合适的人选。第55届金马奖颁奖典礼将于11月17日举行，10月1日揭晓入围名单的同时，也会公布所有评审团成员。
接下重任的巩俐则表示：“电影是反映我们生活及梦想的一面镜子。把一生奉献给电影，为电影服务是我一生的责任与追求！感谢李安导演的邀请和信任。愿为华人电影尽自己所能。”
2014年巩俐以《归来》
入围金马奖最佳女主角，以一票之差输给《回光奏鸣曲》
的陈湘琪
痛失影后。有台湾媒体报道，巩俐的经纪人曾敬超代巩俐转达声明，直接了当表示：“我这次来金马奖，特别感谢金马奖给我这次机会，让我了解一个不专业的电影节是怎么样的，而且一个不公正的电影节，会让所有艺术人员瞧不起他们”，并表示“不会再来这个业余的电影节，一点意义都没有”。更直言：“这是我第一次来金马奖，也是我最后一次来金马奖”！
金马奖一直不太计较个人恩怨，2010年，徐帆因《唐山大地震》入围金马奖最佳女主角，最后惜败给主演《玩酷青春》的吕丽萍，陪同妻子出席金马奖的冯小刚也曾炮轰金马奖。
2015年，在冯小刚未出席的情况下，金马奖把影帝颁给他，2016冯小刚又拿下最佳导演。连续两年获得金马奖的礼遇，冯小刚也和金马重归于好：“所以我刚才说要感谢金马奖的胸怀，确实让我看到它的公正。”
2010年范冰冰经纪人穆晓光也曾因一台电吹风和金马奖发生争执，也曾表示不再让旗下艺人去金马奖，但2016年范冰冰照样因《我不是潘金莲》
提名最佳女主角，她本人也前往台北参加颁奖典礼。
巩俐在1988年以《红高粱》初登银幕，旋即以这部夺下柏林金熊奖的影片，打响国际知名度。她主演的《菊豆》（1990）、《大红灯笼高高挂》（1991）、《霸王别姬》（1993）皆获得奥斯卡最佳外语片提名，后者也是至今唯一获得戛纳（戛纳）金棕榈奖的华语片。
她在1992年演出的《秋菊打官司》不仅称霸威尼斯金狮奖，洗炼的演技也写下首位华人女星在威尼斯封后的纪录。她不仅在银幕上的表现有目共睹，巩俐也有丰富的国际评委经验，她担任过第50届法国戛纳（戛纳）电影节评审，德国柏林电影节评审团主席、意大利威尼斯电影节评审团主席以及日本东京电影节评审团主席等。