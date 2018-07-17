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"碟中谍6"韩国首映"比心"大比拼

阿汤哥西蒙佩吉分享心得 自由发挥动作更传神

2018-07-17 15:46:38 来源：Mtime时光网

四位型男的“比心”动作可以说是目前为止所有好莱坞明星中最为标准的了。
　　时光网讯 导演克里斯托夫·迈考利与主演汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉于16日先后出席了《碟中谍6：全面瓦解》的韩国首映发布会和红毯仪式，与现场大批韩国粉丝热情互动。

　　西蒙·佩吉和汤姆·克鲁斯还十分专心的探讨起了“比心”秘籍，前者更是自由发挥的加上了肢体动作，可以说四位型男的“比心”动作是目前为止所有好莱坞明星中最为标准的了。

　　据悉，除了首映发布会和红毯仪式，三位男演员还将录制SBS金牌节目《Running Man》，电视台和片方对于该日程都高度保密。该片将于25日韩国正式上映。

   编辑：ruo

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关键词： 碟中谍6 首映 韩国
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