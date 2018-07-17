四位型男的“比心”动作可以说是目前为止所有好莱坞明星中最为标准的了。





西蒙·佩吉和汤姆·克鲁斯还十分专心的探讨起了“比心”秘籍，前者更是自由发挥的加上了肢体动作，可以说四位型男的“比心”动作是目前为止所有好莱坞明星中最为标准的了。





据悉，除了首映发布会和红毯仪式，三位男演员还将录制SBS金牌节目《Running Man》，电视台和片方对于该日程都高度保密。该片将于25日韩国正式上映。

编辑：ruo