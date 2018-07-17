合家欢电影《汪星卧底》今日重磅发布终极预告、海报，弗兰克、麦克斯携一众秀犬组成“卧底天团”，纷纷化身为打击犯罪的战士，“凭证咬人”，严肃破案。

终极海报





一人一犬创造警匪题材新模式





在最新曝光的终极预告中，FBI探员弗兰克和纽约警局警犬麦克斯因为一桩珍稀动物盗窃案被强行组队，前往拉斯维加斯参加全球知名犬展，通过卧底行动缉拿罪魁祸首。在秀展中，他们结识了当地的狗狗，并将它们纳入麾下。狗狗们也不负众望，凭借自身技能合理分工，凭证咬人，严肃破案，纷纷成长为合格的“战士”。与传统的警匪题材相比，《汪星卧底》完全颠覆了观众的认知，将主角从人人搭档变成了人犬协作，力求给观众带来全新的观影体验。





此外，电影中还将出现世界罕见的名贵犬种，例如傲娇尊贵的英国古代猎犬，忠实佛系的可蒙犬等。据悉，有一场泳池派对戏份，便有超过四十只的名贵犬种亮相，让观众在观影同时仿若置身在国际顶级犬展。





又皮又萌开启消暑假期新旅程





电影目前已在北美公映，《好莱坞报道者》评价：“一部大片气质与品质兼具的家庭喜剧。”观众更是不吝惜对电影的赞美，不仅对电影中人犬搭档的新式破案模式赞不绝口，对警犬麦克斯可皮可萌的男友狗设也是喜爱有加。有观众直言道：“看完《汪星卧底》，决定反猫复狗，专心做一名狗奴。”





该片制片人菲利普·冯·阿芬斯里本对影片颇有信心：这是一部能够带你逃到梦幻世界的电影。当下观众生活节奏快、压力不少，正需要这样一部轻松愉快的解压电影，来释放工作、生活中积攒的情绪。除此之外儿童和家长不仅可以在片中寻找共鸣和趣味性，还能加强全家人情感上的联系，懂得勇敢、真诚的可贵。各年龄层的观众都可以从影片中感受到快乐，可以说是暑期档最具“合家欢”特点的影片。





电影《汪星卧底》由美国环球之路娱乐公司、美国瑞弗史东影片公司联合出品，拉加·高斯内尔执导，威尔·阿奈特、娜塔莎·雷昂主演，克里斯·卢达克里斯、乔丁·斯巴克斯、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、沙奎尔·奥尼尔、艾伦·卡明、斯坦利·图齐联袂献声，将于7月20日暑期公映。