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2018-07-20 09:07:56 来源：Mtime时光网

导语

巨石强森七个月三次来华

立足香港

《摩天营救》是写给亚洲的情书

致敬经典

灵感来源《虎胆雄威》

华人演员

黄经汉第三次香港拍片

肩负重任

如何正确代表华人种族和文化

《摩天营救》是暑期档唯一一部好莱坞动作大片，“巨石”强森七个月第三度来华。时光网与强森、女主角内芙、在好莱坞闯荡的华人演员黄经汉对话，畅聊台前幕后。
　　时光网讯 中国人民的老朋友“巨石”强森又来了！这已经是他七个月内第三次来中国，带来最新作品《摩天营救》。另外两部最近作品《狂暴巨兽》《勇敢者游戏：决战丛林》宣传时，他也都来了中国。在当今好莱坞，没有哪位明星比道恩·强森更频繁地来中国。

　　《摩天营救》的故事背景设定于香港的“世界最高摩天大楼”珍珠塔，这座千米高楼融合了前所未有的技术与设计理念，宛如一座垂直城市，在顶层甚至可以体验前所未有的360度高空悬浮。         

　　强森饰演的威尔·索耶带全家来到香港应聘珍珠塔安全分析师，不料厄运突如其来，全家陷入火海，为营救家人，强森将带领观众零距离接触这座“高空奇迹”，徒手攀爬大楼，凌空飞跃极限距离，进行各种危险操作。

　　《摩天营救》是一部特别的影片，它不仅是今年挤进暑期档的唯一好莱坞动作大片，也是导演兼编剧罗森·马歇尔·瑟伯“写给亚洲的一封情书”，更向不少经典影片致敬。

　　《摩天营救》从不避讳谈论自己从其他影片中得到的灵感——《虎胆龙威》《火烧摩天楼》还有《亡命天涯》。然而这次故事来到了香港，加上新时代下影视技术的革新和审美的变迁，让影片既保留了“前辈”作品的精髓，又带来完全不一样的体验。 

中文版预告片

　　《摩天营救》是一部关于冒险的电影，也是关于家庭的电影。强森饰演的威尔·索耶曾是美国联邦调查局的精英，在一次人质救援任务中失去左腿，也因此结识妻子萨拉，组建美满家庭。索耶无比珍惜现在的生活，当突如其来的危机打破美好时，他才会不惜一切，拯救家人。

　　巧的是，在现实生活中，片中夫妻强森和内芙·坎贝尔也都刚刚迎来了自己家庭的新成员。强森的小女儿（第三个女儿）于今年4月份出生，他当时在个人社交账号上晒出照片，小小宝贝睡眼朦胧地趴在爸爸怀里，这一大一小、一硬一软的鲜明对比，萌坏了不少人。

强森和刚出生的小女儿

　　内芙·坎贝尔，这位凭《惊声尖叫》系列走入大众视野的加拿大女星，与丈夫、同为演员的JJ·菲尔德育有一子，今年已经6岁。而上个月，她宣布家庭迎来了第四名成员——他们领养了一个男宝宝。忙完《摩天营救》的宣传后，内芙就迫不及待地回家照顾这个小宝宝。

内芙一家四口

　　由于影片背景在香港，影片也集结不少华人明星，比如“天王嫂”昆凌和黄经汉。黄经汉来自新加坡，会说流利的英文和普通话，十几岁时就开始了自己的演员生涯，90年代初在新加坡第一部英语电视系列剧《Masters of the Sea》中担当角色，从此一举成名。


黄经汉在《蝙蝠侠：黑暗骑士》中

　　他闯荡好莱坞的经历有些特别，因为他的起点非常高——诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士》。因为这个幸运的垫脚石，他参演过不少好莱坞顶级制作，包括《2012》《美国队长2》《独立日：卷土重来》《攻壳机动队》等等。近年来，他也有向华语电影圈发展的意愿，在宁浩监制影片《甜美生活》中与卢靖姗合作。

　　在《摩天营救》宣传期间，时光网采访了道恩·强森内芙·坎贝尔黄经汉三位主创成员，与他们聊了聊电影的幕前幕后、各自的职业生涯，以及来中国拍戏、宣传的感受。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏,小Sa 关键词： 摩天营救 专访 道恩强森 内芙坎贝尔 黄经汉

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