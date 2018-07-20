时光网讯
中国人民的老朋友“巨石”强森又来了！这已经是他七个月内第三次来中国，带来最新作品《摩天营救》
。另外两部最近作品《狂暴巨兽》
和《勇敢者游戏：决战丛林》
宣传时，他也都来了中国。在当今好莱坞，没有哪位明星比道恩·强森
更频繁地来中国。
《摩天营救》
的故事背景设定于香港的“世界最高摩天大楼”珍珠塔，这座千米高楼融合了前所未有的技术与设计理念，宛如一座垂直城市，在顶层甚至可以体验前所未有的360度高空悬浮。
强森饰演的威尔·索耶带全家来到香港应聘珍珠塔安全分析师，不料厄运突如其来，全家陷入火海，为营救家人，强森将带领观众零距离接触这座“高空奇迹”，徒手攀爬大楼，凌空飞跃极限距离，进行各种危险操作。
《摩天营救》
是一部特别的影片，它不仅是今年挤进暑期档的唯一好莱坞动作大片，也是导演兼编剧罗森·马歇尔·瑟伯
“写给亚洲的一封情书”，更向不少经典影片致敬。
《摩天营救》
是一部关于冒险的电影，也是关于家庭的电影。强森饰演的威尔·索耶曾是美国联邦调查局的精英，在一次人质救援任务中失去左腿，也因此结识妻子萨拉，组建美满家庭。索耶无比珍惜现在的生活，当突如其来的危机打破美好时，他才会不惜一切，拯救家人。
巧的是，在现实生活中，片中夫妻强森和内芙·坎贝尔
也都刚刚迎来了自己家庭的新成员。强森的小女儿（第三个女儿）于今年4月份出生，他当时在个人社交账号上晒出照片，小小宝贝睡眼朦胧地趴在爸爸怀里，这一大一小、一硬一软的鲜明对比，萌坏了不少人。
内芙·坎贝尔
，这位凭《惊声尖叫》
系列走入大众视野的加拿大女星，与丈夫、同为演员的JJ·菲尔德
育有一子，今年已经6岁。而上个月，她宣布家庭迎来了第四名成员——他们领养了一个男宝宝。忙完《摩天营救》
的宣传后，内芙就迫不及待地回家照顾这个小宝宝。
由于影片背景在香港，影片也集结不少华人明星，比如“天王嫂”昆凌和黄经汉。黄经汉
来自新加坡，会说流利的英文和普通话，十几岁时就开始了自己的演员生涯，90年代初在新加坡第一部英语电视系列剧《Masters of the Sea》中担当角色，从此一举成名。
黄经汉在《蝙蝠侠：黑暗骑士》中