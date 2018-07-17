合家欢动画《神奇马戏团》举办首映礼，周笔畅身穿一袭白裙造型清爽，现场与小仓鼠玩偶可爱互动。提起片中吃完会变身的关键道具“魔法饼干”，周笔畅笑称“我最想吃完变成恐龙”。













《神奇马戏团》中文主题曲《闪亮的魔法》，由周笔畅倾情献唱。与之前细腻婉转的“笔式”情歌不同，周笔畅这次展现了俏皮可爱的一面，仿佛化身魔法马戏团的一员。在发布会上，周笔畅表示：“这首主题歌带有比较FUNK一点的爵士乐风格，副歌部分比较有记忆点，节奏比较快，在唱的时候还需要加一些语气在里面，要想象很多开心的画面，非常有意思。”





比起早前演唱的动画主题曲《大家一起喜羊羊》，周笔畅觉得这次为《神奇马戏团》献唱能有更好的发挥。“以前唱‘喜羊羊’那首歌，我要更加努力地改变自己的声线，变得更加孩子气，这首《闪亮的魔法》虽然是动画电影的歌曲，但音乐的氛围很好，歌词说到要为梦想追逐和加油，还是很正能量的，希望电影给大家力量和温暖。”





影片《神奇马戏团》由经典动画《花木兰》导演托尼·班克罗夫特执导，幕后配音阵容更是强大，曾与汤姆·克鲁斯共同主演《明日边缘》的艾米莉·布朗特在与丈夫约翰·卡拉辛斯基一同出演《寂静之地》后，再度以夫妻档回归为影片中男女主角配音；《X战警》系列中的万磁王的扮演者伊恩·麦克莱恩担任影片的反派霍勒肖一角；好莱坞动作老牌明星史泰龙，为马戏团成员子弹侠配音。





《神奇马戏团》将在7月21日同步登陆全国院线。

编辑：隐饮