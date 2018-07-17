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"花木兰"导演新作《神奇马戏团》首映

周笔畅抢镜助阵 如果吃了"神奇饼干"想变恐龙

2018-07-17 17:45:52 来源：Mtime时光网

合家欢动画《神奇马戏团》举办首映礼，周笔畅身穿一袭白裙造型清爽，现场与小仓鼠玩偶可爱互动。提起片中吃完会变身的关键道具“魔法饼干”，周笔畅笑称“我最想吃完变成恐龙”。
       

《神奇马戏团》中文主题曲《闪亮的魔法》MV(演唱：周笔畅)

时光网讯 合家欢动画《神奇马戏团》7月17日在京举办首映礼，总制片人穆业冬、制片人胡明一韩磊以及特邀嘉宾周笔畅亮相，周笔畅身穿一袭白裙造型清爽，现场与小仓鼠玩偶可爱互动。该片由经典动画《花木兰》导演托尼·班克罗夫特执导，讲述了男主角欧文因为意外获得一盒“不能吃的”动物饼干，引发的一段神奇故事。周笔畅现场脑洞大开，她说“如果有这样的神奇饼干，我最想吃完变成恐龙，因为恐龙已经灭绝了。”

      在首映现场，众位主创现场揭秘关于《神奇马戏团》的“魔法”故事。谈及影片的创作过程，两位制片人都坦言，“最初是被新颖的故事所打动，希望这部电影能献给全球观众，让他们感受到动画带来的快乐。”

      《神奇马戏团》作为第二十届上海国际电影节主竞赛单元金爵奖最佳动画提名作品，在上影节展映期间，奇思妙想的故事让观众对影片赞不绝口，小仓鼠、大老虎等萌宠形象深受大人小孩喜爱。该片也由原档期7月27日提前一周，在7月21日与全国观众见面。

      《神奇马戏团》中文主题曲《闪亮的魔法》，由周笔畅倾情献唱。与之前细腻婉转的“笔式”情歌不同，周笔畅这次展现了俏皮可爱的一面，仿佛化身魔法马戏团的一员。在发布会上，周笔畅表示：“这首主题歌带有比较FUNK一点的爵士乐风格，副歌部分比较有记忆点，节奏比较快，在唱的时候还需要加一些语气在里面，要想象很多开心的画面，非常有意思。”

      比起早前演唱的动画主题曲《大家一起喜羊羊》，周笔畅觉得这次为《神奇马戏团》献唱能有更好的发挥。“以前唱‘喜羊羊’那首歌，我要更加努力地改变自己的声线，变得更加孩子气，这首《闪亮的魔法》虽然是动画电影的歌曲，但音乐的氛围很好，歌词说到要为梦想追逐和加油，还是很正能量的，希望电影给大家力量和温暖。”

      影片《神奇马戏团》由经典动画《花木兰》导演托尼·班克罗夫特执导，幕后配音阵容更是强大，曾与汤姆·克鲁斯共同主演《明日边缘》的艾米莉·布朗特在与丈夫约翰·卡拉辛斯基一同出演《寂静之地》后，再度以夫妻档回归为影片中男女主角配音；《X战警》系列中的万磁王的扮演者伊恩·麦克莱恩担任影片的反派霍勒肖一角；好莱坞动作老牌明星史泰龙，为马戏团成员子弹侠配音。

      《神奇马戏团》将在7月21日同步登陆全国院线。

   编辑：隐饮

关键词： 神奇马戏团 首映
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周笔畅

周笔畅

Bichang Zhou

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