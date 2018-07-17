一场动作和黑科技的较量 梁朝伟吴亦凡一举一动被监控





电影中，由梁朝伟领衔的特工天团，临危受命远赴欧洲，追寻“上帝之手”这一全球监控系统的下落。眼看离目标越来越近，却没有想到，几人的一举一动都透过“上帝之手”被一览无余。无处不在的监控，令几人的追寻之旅困难重重，而等待他们的还有更多挑战。一场动作和黑科技的较量即将展开，不同风格的元素碰撞在一起，势必为观众带来一场更为强烈的视觉冲击。

唐嫣杜鹃变打女身手惊人 提前2个月进组训练





定档预告中，一系列炫目的动作场面在欧洲街头接连上演。爆炸不断的公路追击，惊险酷炫的贴身肉搏，以寡敌众的刺激枪战，一幕幕燃爆感官的画面扑面而来。而几位主演更是全程嗨打不停歇，赤手单挑狙击手的梁朝伟，和以高空回旋踢霸气制敌的吴亦凡，双双展现惊人身手。





尤其让人惊艳的是，唐嫣和杜鹃一举变身打女，献上精彩打戏。只见唐嫣只身吊在急速行驶的车外单手射击，霸气十足。杜鹃跟反派贴身肉搏，后空翻一招制敌，尽显帅气。据悉，作为一部动作大片，电影中的每一个角色都有高难度打戏。为完美展现出特工的不俗身手，她们在开拍前进行了为期两个月的动作集训。

梁朝伟吴亦凡“手铐手”单挑黑帮 两人监狱神秘对话引猜测





电影中，梁朝伟与吴亦凡的关系颇为耐人寻味。上一秒还在谈判的二人，下一秒便联手越狱，赤手与狙击手开打。欧洲广场下，两人更双手拷在一起，单挑成群黑帮反派。配合默契的两人，合力上演高难度后空翻，一招一式干净利落，相当养眼。





逗趣的是，预告片彩蛋中，吴亦凡一脸冷酷地与梁朝伟谈起出山条件，而梁朝伟则用当前流行语果断承诺“我安排”，为原本紧张的气氛增添了一丝轻松喜感。电影中两人之间将发生怎样的故事，令人十分好奇。

电影《欧洲攻略》由上海银润传媒广告有限公司、见天地电影工作室有限公司出品，彭绮华监制，马楚成执导，梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃、林子祥主演，为“促进上海电影发展专项资金”资助项目，将于8月17日七夕节全国上映。