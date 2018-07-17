上世纪六七十年代是摇滚疯狂崛起的时代，二战结束后汹涌而至的幻灭感导致整个世界充满颓废，所有人在迷茫中不知自我。压抑中迷失愈久，内心潜藏的躁动越容易被点燃，所有呆滞的眼神无不期待有一缕阳光直射进来，哪怕它充满灼热、伤痛。





时至今日，你可以随处听见We will，we will rock you!萦绕耳畔，甚至在英文儿歌中也有它的影子。它就是创作了多首传世经典的摇滚乐队——皇后乐队（Queen）。





皇后乐队的歌曲像一部部天马行空的科幻片，它用打破世俗的独特想法翻新了一个旧时代，却依然可以流行于当下，被颂为经典一直传唱！他们在曲风中集合了硬摇滚、迪斯科、山地摇滚、放克、歌剧、民谣等多重音乐元素，弗雷迪·默丘里甚至把芭蕾也融入其中。其中表现的诡异、黑暗、精致还有华丽却不失调皮的吉他solo与Bass line会令人大开眼界，从而深陷其中无法自拔。在英国史上销售前十位的作品中，皇后乐队的专辑独占两席。





1975年，皇后乐队的第四张专辑《A Night at the Opera》面世。虽然这部专辑是当时世界上制作成本最昂贵的一张唱片，但也同时收获了它应得的待遇，成为当时英国的四白金唱片，而专辑中一首名为《波西米亚狂想曲》（《Bohemian Rhapsody》）的歌曲则创下当时英国史上单曲销售最高纪录。





十年之后，皇后乐队在Live Aid（拯救生命）慈善募捐演唱会中，他们先后唱了《Bohemian Rhapsody》（《波西米亚狂想曲》）、《Radio Ga Ga》、《We Are the Champions 》等 6 支单曲。来自于主唱弗雷迪·默丘里超强的舞台驾驭力，当时现场7万多人一同和声演唱《波西米亚狂想曲》，一同见证了这一经典时刻。后来据乐队吉他手布赖恩·梅表示：“这是我们生命中最伟大的一天。”





如今，以皇后乐队四位人员如何组建乐队以及创作作品为故事背景，以《波西米亚狂想曲》命名的传记电影制作完成，影片将于2018年11月20日北美上映。