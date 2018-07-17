在第十二届FIRST青年电影展正式开幕之前，FIRST训练营抢先在西宁小桥艺术中心启动。





蔡明亮导演和贝拉·塔尔导演，作为创作者都曾登上电影之极，一种被无数电影人敬畏的存在，并不是因为他们赶上浪潮更迭的战役，也并非世界各大电影节奖项的正言。而是因为他们纯粹至极的电影艺术观念，影像近乎赤裸地附着日常，自然而焦灼，等待薄雾散去后真实在影像中慢慢浮现。这也是FIRST训练营，导师蔡明亮和教务长贝拉·塔尔希望在年轻电影人身上能够看到的，保持对生活和现实的敏感，对创作的直觉和冲动。





开营仪式现场，蔡明亮导演第一次正式面见十位训练营导演，他说自己不太适合当老师，也不太适合当评审，因为自己太主观，“但拍电影的自由，不就是主观的事情吗，没有自由就谈不上创作，创作环境有很多面向，每个青年导演就尽力去争取，以自己的方式自由创作就好了。“





接下来的十天，具体每位训练营导演将如何诠释“无事”主题，还要在西北高原上寻找灵感。在导师和教务长抵达电影节之前，FIRST训练营制作团队和青年导演们已经辗转西宁勘景一日，今天开营仪式过后，导师将陪同年轻电影创作者们继续深入生活的现场，然后进入剧作和拍摄阶段，教务长参与教学指导。十天疯狂的创作实验，褪去旁骛，一步步逼近赤诚的天性，看见青年电影人最具冲动和自然的创作状态，并付诸于短片中。7月26日，十位训练营导演的十部短片将在唐道637露天放映广场公开展映，影迷或持电影节证件的媒体、嘉宾、导演皆可进场观看。





训练营开营仪式过后，第12届FIRST青年影展也将于7月21日全面揭开帷幕。青海西宁万达、成龙耀莱和银河欢乐三大影城将联袂进行开幕影片，惊人首作、竞赛入围、主题策展、闭幕影片五个单元的近百场放映。第12届FIRST影展竞赛单元奖项的最终归属也将在27日晚的青年电影盛典上一一揭晓。撒野列车即将启程，惊喜与冒险一触即发。

编辑：HAHA