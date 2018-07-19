时光网特稿
美国当地时间7月18-22日，一年一度的圣地亚哥国际漫展（SDCC）又要来啦！去年的漫展简直还是历历在目，在漫威专场活动上，《复仇者联盟3》首次展映了其中的几个片段。在正式预告片来临之前，网上流传的一些高糊画质的“小电影”，简直撩拨得粉丝们欲火难耐，SDCC上透露出来的新闻和“剧透”被大家一遍一遍地反复阅读着，简直就是慰藉人心的精神食粮。
虽然今年，漫威影业的诸多新作，与重磅美剧《权力的游戏》
和《西部世界》
等等，均会缺席漫展最著名的H大厅（Hall H），下一部《星战》电影也无处觅踪影，但这不代表今年的SDCC没有亮点哦！毕竟自上世纪70年代起，SDCC就一直是影迷心中，了解当代影视文化的最重要盛会之一。让我们来看看，今年的圣地亚哥都有哪些有意思的活动，让我们翘首以待吧。
注：文中所有时间均为美国加州圣地亚哥当地时间。
7.18 21:30-22:30 ——Horton Grand Theatre
华纳影业今年在SDCC上的动作可以说是非常赶早不赶晚，选择在漫展的第一天就带着旗下新线影业的《小丑回魂》
续集出场。大神斯蒂芬·金
作为电影人们取之不尽、用之不竭的灵感源泉，原著作品被分成了两部分，改编成了上下两部电影。继2017年首部曲的成功之后，《小丑回魂2》
也要在Horton Grand Theater中，给粉丝们带来新一波的惊喜了。
不过因为影片7月2号才开始正式拍摄，漫展上，我们恐怕无缘看到新片的片段展示了。
上映日期：2019.09.06
7.18 21:30-22:30 ——Horton Grand Theatre
这一回，我们也许会看到新作的不少恐怖片段。不知道卡司团队会有多少人现身，去年的漫展上，粉丝们受到了《招魂》
的另一番外篇系列《安娜贝尔2：诞生》
的惊吓/惊喜。除了两部让人望眼欲穿的恐怖片，据说新线影业这次还会带来其它惊喜哦！
上映日期：2018.9.7
7.19 10:30-11:30 ——Hall H
上映日期：2018.9.14
7.19 11:45-12:45——Hall H
对于许多《神秘博士》
的粉丝来说，这一部分很有可能是重中之重，毕竟自去年夏天茱蒂·惠特克
被选中，出演第十三任“神秘博士”以来，这将是第十一季的卡司们在SDCC上的首次亮相。
除了史上第一位女神秘博士，新的剧集制作人克里斯·齐布纳尔
与执行制片人Matt Strevens
，以及包括托辛·科尔、曼迪·吉尔在内的演员，也均会亮相。自2011年SDCC第一次引入电视剧集以来，《神秘博士》
就是整个漫展上，最受人瞩目的活动之一。也许这一次，粉丝们会得到最新的播出日期，看到预告片呢！
S11首播日期：2018.10
7.19 15:00-15:50 ——Indigo Ballroom
虽然这次《权力的游戏》
剧组不会来，但马丁老爷子依然有作品亮相SDCC，还是会让粉丝们非常激动！《暗夜飞行者》
改编自乔治·R·R·马丁
的一系列短篇小说，希望能步《权力的游戏》
后尘，成为观众们的新宠。这部科幻剧情美剧，故事设定在未来地球濒临毁灭的前夕，一队探险队乘坐最先进的太空船“夜行号”到银河探索，然而途中他们遇到了神秘外星生物，太空船面临严重威胁。
由Netflix制作、Syfy发行的这部剧集场面血腥惊悚，尺度颇大。马丁本人虽不参与创作，但很有可能会出席SDCC，与热爱他的粉丝们互动。执行制片人杰夫·布勒
，Gene Klein
，以及主演伊恩·马肯
和Jodie Turner-Smith也都会来。