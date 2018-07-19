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2018年 没有"漫威"SDCC依然精彩

"海王"大战"铁血战士" "毒液"会师"大黄蜂"

2018-07-19 09:22:11 来源：Mtime时光网

"小丑回魂2"打头阵

福斯聚焦"铁血战士"

"绝命毒师"贺十周年

"行尸走肉"角色牵动人心

沙马兰"玻璃先生"

"大黄蜂"与"毒液"齐现身

华纳专场海王最热

"神奇女侠""神奇动物"双续集

细数DC与福斯美剧

"死侍2"要放超级剪辑版

策划/制作：Mtime时光网
2018年的SDCC就要来啦，时光网归纳了一下即将举办的圣地亚哥漫展上，最值得关注的各大影视作品。
　　时光网特稿　美国当地时间7月18-22日，一年一度的圣地亚哥国际漫展（SDCC）又要来啦！去年的漫展简直还是历历在目，在漫威专场活动上，《复仇者联盟3》首次展映了其中的几个片段。在正式预告片来临之前，网上流传的一些高糊画质的“小电影”，简直撩拨得粉丝们欲火难耐，SDCC上透露出来的新闻和“剧透”被大家一遍一遍地反复阅读着，简直就是慰藉人心的精神食粮。

　　虽然今年，漫威影业的诸多新作，与重磅美剧《权力的游戏》《西部世界》等等，均会缺席漫展最著名的H大厅（Hall H），下一部《星战》电影也无处觅踪影，但这不代表今年的SDCC没有亮点哦！毕竟自上世纪70年代起，SDCC就一直是影迷心中，了解当代影视文化的最重要盛会之一。让我们来看看，今年的圣地亚哥都有哪些有意思的活动，让我们翘首以待吧。

　　注：文中所有时间均为美国加州圣地亚哥当地时间。

　　《小丑回魂2》，华纳
　　7.18 21:30-22:30 ——Horton Grand Theatre 


　　华纳影业今年在SDCC上的动作可以说是非常赶早不赶晚，选择在漫展的第一天就带着旗下新线影业的《小丑回魂》续集出场。大神斯蒂芬·金作为电影人们取之不尽、用之不竭的灵感源泉，原著作品被分成了两部分，改编成了上下两部电影。继2017年首部曲的成功之后，《小丑回魂2》也要在Horton Grand Theater中，给粉丝们带来新一波的惊喜了。

　　不过因为影片7月2号才开始正式拍摄，漫展上，我们恐怕无缘看到新片的片段展示了。

　　上映日期：2019.09.06

　　《鬼修女》，华纳
　　7.18 21:30-22:30 ——Horton Grand Theatre 


　　要说起新线影业制造恐怖片的能力，可真是不容小觑。《招魂》系列的番外篇《鬼修女》也来了，故事发生在1952年，讲述的是首次登场于2016年温子仁《招魂2：恩菲尔德吵闹鬼》中，被恶魔附身的修女灵魂身上，究竟发生了什么故事。

　　这一回，我们也许会看到新作的不少恐怖片段。不知道卡司团队会有多少人现身，去年的漫展上，粉丝们受到了《招魂》的另一番外篇系列《安娜贝尔2：诞生》的惊吓/惊喜。除了两部让人望眼欲穿的恐怖片，据说新线影业这次还会带来其它惊喜哦！

　　上映日期：2018.9.7

　　《铁血战士》，福斯
　　7.19 10:30-11:30 ——Hall H


　　X战警去年就缺席了SDCC的盛会，今年依然没来，《X战警：黑凤凰》《X战警：新变种人》这两部2019年上映的新作都毫无踪影。就像去年的重点是《王牌特工2：黄金圈》一样，福斯今年把重点放在了《铁血战士》身上。下周，史上最终级的“猎人”要回到地球上了！

　　沙恩·布莱克的新版《铁血战士》将要亮相最重要的H大厅，包括奥立薇娅·玛恩《X战警：天启》）、吉甘-迈克尔·凯斯特尔林·K·布朗《我们这一天》）、托马斯·简《惩罚者》）、特拉文特·罗兹阿尔菲·艾伦《权力的游戏》）、Augusto Aguilera杰克·布塞伊冯娜·斯特拉霍夫斯基在内的主创悉数出席！

　　上映日期：2018.9.14

　　《神秘博士》
　　7.19 11:45-12:45——Hall H


　　对于许多《神秘博士》的粉丝来说，这一部分很有可能是重中之重，毕竟自去年夏天茱蒂·惠特克被选中，出演第十三任“神秘博士”以来，这将是第十一季的卡司们在SDCC上的首次亮相。

　　除了史上第一位女神秘博士，新的剧集制作人克里斯·齐布纳尔与执行制片人Matt Strevens，以及包括托辛·科尔、曼迪·吉尔在内的演员，也均会亮相。自2011年SDCC第一次引入电视剧集以来，《神秘博士》就是整个漫展上，最受人瞩目的活动之一。也许这一次，粉丝们会得到最新的播出日期，看到预告片呢！

　　S11首播日期：2018.10

　　《暗夜飞行者》，Syfy/Netflix
　　7.19 15:00-15:50 ——Indigo Ballroom


　　虽然这次《权力的游戏》剧组不会来，但马丁老爷子依然有作品亮相SDCC，还是会让粉丝们非常激动！《暗夜飞行者》改编自乔治·R·R·马丁的一系列短篇小说，希望能步《权力的游戏》后尘，成为观众们的新宠。这部科幻剧情美剧，故事设定在未来地球濒临毁灭的前夕，一队探险队乘坐最先进的太空船“夜行号”到银河探索，然而途中他们遇到了神秘外星生物，太空船面临严重威胁。

　　由Netflix制作、Syfy发行的这部剧集场面血腥惊悚，尺度颇大。马丁本人虽不参与创作，但很有可能会出席SDCC，与热爱他的粉丝们互动。执行制片人杰夫·布勒Gene Klein，以及主演伊恩·马肯和Jodie Turner-Smith也都会来。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： SDCC 圣地亚哥 漫展 华纳 漫威 福斯 派拉蒙 索尼 环球

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