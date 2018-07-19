2018年的SDCC就要来啦，时光网归纳了一下即将举办的圣地亚哥漫展上，最值得关注的各大影视作品。

时光网特稿





美国当地时间7月18-22日，一年一度的圣地亚哥国际漫展（SDCC）又要来啦！去年的漫展简直还是历历在目，在漫威专场活动上，《复仇者联盟3》首次展映了其中的几个片段。在正式预告片来临之前，网上流传的一些高糊画质的“小电影”，简直撩拨得粉丝们欲火难耐，SDCC上透露出来的新闻和“剧透”被大家一遍一遍地反复阅读着，简直就是慰藉人心的精神食粮。