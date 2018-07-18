《小偷家族》发布“家族秘密”版预告，在这个家庭中一切并不像看起来这么简单，这份“偷来的羁绊”温暖感人。





“家族秘密”版预告悬念十足 “偷来的羁绊”感人至深





在曝光的“家族秘密”预告中，一开场便是爸爸教儿子在商店偷窃的场景，这家人不同寻常的生存方式着实让人意外。随着镜头变换，这一家人的生活环境也呈现在观众眼前，他们居住的房子狭小、杂乱、拥挤，看来偷窃并没有改变贫困的窘境，只能使他们勉强维生。即便已经自顾不暇，他们仍然收留了一个满身伤痕的小女孩，当镜子里映出小女孩灿烂的笑脸，一股温暖感油然而生，显然自此她也成为了这个大家庭的一员。如果只是为了生存，这群人当然不会去收留一个“累赘”的小女孩，正如预告中所说“他们偷的是羁绊”，可见彼此间真心的爱是他们在这残酷的社会中生活下去的重要精神依托，也正是这样的爱，击中了无数人的心。不过，预告片中提出的种种疑问也给观众留足了悬念，这个家庭到底隐藏着什么秘密，这些秘密又将会以怎样的方式揭开？问题的答案只能待影片上映后，去影院一探究竟了。





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电影《小偷家族》由日本电影大师是枝裕和执导，中川雅也、安藤樱联袂主演，由日本GAGA株式会社出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限公司发行，长影集团译制片制作有限责任公司译制。该片将于8月3日登陆全国影院。



