《邪不压正》发布“北平之美”特别视频，这座古都的厚重、优雅、肃穆、风情在姜文的镜头下一一再现。





“这是姜文写给北平的深情告白”





姜文新作《邪不压正》正在热映，票房一路高歌挺近4亿大关。如果说原著《侠隐》中的京韵民俗让人心生向往，那么影片上映后，那个梁思成当年哭着喊着要留下的北平，已经在银幕复活。





在片方最新发布的“北平之美”特别视频中，雾凇林立的正阳门，巍然挺立的狐狸塔，白雪笼罩的天安门，蜿蜒纵深的古北口长城，这座昔日古都的磅礴之美被展现的淋漓尽致。





当那些消失的建筑重现眼前，马未都这个老北京也大赞“过了瘾”：“《邪不压正》中的北平景色，勾起我童年的全部记忆。姜文让四九城、钟鼓楼、六国饭店、北海团城、东交民巷等等复活，让不知北平那几十年风云际会的新新一代也了解了这座城市。”





屋顶，是姜文想象力最飞扬的所在，影片中，李天然不停在屋顶奔跑、追寻，北平的夕阳与硝烟中，他目睹了时代的更迭，也完成了自我的成长。姜文用四万平米还原的老北平屋顶，成为《邪不压正》颇具韵味的浪漫风景。





“一千个人心中有一千个《邪不压正》”





随着越来越多的观众走进影院，对影片的解读也越来越丰富。姜文的电影从来不缺乏解读空间，“用留白滤出观众心中余味，就是姜文电影最有意思的地方”。李天然的纯真热血、蓝青峰的功于心计、朱潜龙的邪趣生猛、巧红的果敢通透、唐凤仪的风情万种，每个角色背后都有故事，让人不禁感叹“还是那个独一无二的姜文，没有人比他更浪漫”。





影片的一镜一帧、一招一式都充满了姜文的味道，环球银幕评价“全片从主题到人物，从桥段到台词，不信武侠的姜文，生生把《侠隐》变成了属于自己的民国奇谭”。《邪不压正》正在火热公映中。



