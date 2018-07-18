2018-07-18 11:13:34 来源：Mtime时光网
时光网讯 一向沉静低调、不参与世事纷争的吴彦祖近日在多个社交平台发文，公开表态直指艾美奖提名不公。为自己参与制作并出演的《荒原》喊冤。并认为至少能得到最佳武术指导的提名。
上周艾美奖提名名单揭晓，最佳武术指导奖（直译“最佳特技协调奖”）提名归属为《权力的游戏》、《黑名单》、《盲点》、《惩罚者》、《西方极乐园》。在这些提名入围作品中，吴彦祖承认实至名归的只有《权力的游戏》。
不仅在多个平台发声炮轰艾美奖，吴彦祖在接受媒体采访时也向公众解释为何认为《荒原》成为艾美奖遗珠，并对艾美奖提名委员会表示遗憾，他表示《荒原》集结了香港影视界最出色的武术指导，精彩场面观众有目共睹。除了武术指导，在服装布景设计都具备角逐艾美奖的实力与水准。
网友粉丝纷纷在吴彦祖社交账号下留言支持，之后吴彦祖在社交平台继续盛赞《荒原》，并称就算没有得到入围提名，《荒原》在他心目中也是最好的。
编辑：詹
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